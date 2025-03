Mikkel Maigaard lubi uderzać z dystansu

Zaczęło się zgodnie z planem, czyli od prowadzenia Cracovii. Rumuński obrońca Virgil Ghita wyrzucił piłkę z autu na pole karne, która następnie wpadła pod nogi Mikkela Maigaarda. Duńczyk nie zastanawiał się, lecz uderzył od razu zza pola karnego. Futbolówka odbiła się od jednego z radomskich piłkarzy, co utrudniło interwencję bramkarzowi Maciejowi Kikolskiemu. Golkiper Radomiaka był zaskoczony tym uderzeniem. Dla Maigaarda to czwarta bramka w tym sezonie. Duńczyk wyrasta na specjalistę od strzałów zza pola karnego, bo wszystkiego jego gole padły właśnie w taki sposób.

Kamil Grosicki zabrał głos w temacie Pogoni. Kapitan Portowców o odpowiedzialności i wyprostowaniu sytuacji

Rafał Wolski w roli głównej, a wygraną przypieczętował Renat Dadasov

Jednak Radomiak zdołał się podnieść. Na początku drugiej połowy sygnał do ataku dał Rafał Wolski. Przeprowadził rajd przez pół boiska, minął rywali, wpadł na pole karne i oddał strzał z lewej nogi, którego nie zdołał wybronić bramkarz Sebastian Madejski. Co to była za akcja lidera radomskiego zespołu. Ale to nie był koniec emocji. W pierwszej minucie doliczonego czasu znów błysnął Wolski, który posłał „ciasteczko” na pole karne, a tam przysnęli obrońcy Cracovii. Świetne podanie wykorzystał Renat Dadasov, który pokonał bramkarza krakowian po uderzeniu piłki głową! Azer trafił także w poprzedniej kolejce, gdy w meczu z Widzewem na koniec zapewnił Radomiakowi punkt.

Adrian Siemieniec o cierpliwości w meczu z Cercle Brugge. Trener Jagiellonii o zachowaniu pokory i spokoju

W pierwszej minucie doliczonego czasu znów błysnął Rafał Wolski, który posłał „ciasteczko” na pole karne, a tam przysnęli obrońcy Cracovii. Świetne podanie wykorzystał Renat Dadasov, który pokonał bramkarza krakowian po uderzeniu piłki głową!

RAFAŁ WOLSKI SHOW! 🤩🤩🤩Cudowny rajd zakończony golem, który dał Radomiakowi wyrównanie w Krakowie! 💪📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/txUEPRAlKd— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 8, 2025

Cracovia - Radomiak Radom 1:2

Bramki:

1:0 Mikkel Maigaard 12. min, 1:1 Rafał Wolski 51. min, 1:2 Renat Dadasov 90. min

Sędziował: Piotr Lasyk. Widzów: 11 081

Żółte kartki:

Kallman (Cracovia) - Tapsoba, Burch (Radomiak)

Goncalo Feio o błędach w meczu z Molde. Trener Legii mówi, że to nie miało się prawa wydarzyć

Cracovia: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze, Gustav Henriksson, Virgil Ghita, Jakub Jugas, Davíd Kristjan Olafsson (61, Bartosz Biedrzycki) - Ajdin Hasić (83, Martin Minczew), Fabian Bzdyl (61, Patryk Sokołowski), Mikkel Maigaard, Benjamin Kallman - Mick van Buren (74, Filip Rózga)

Radomiak: Maciej Kikolski - Jan Grzesik (54, Zie Ouattara), Marco Burch, Steve Kingue, Saad Agouzoul, Paulo Henrique - Roberto Alves (54, Renat Dadasov), Bruno Jordao (74, Capita), Michał Kaput (83, Francisco Ramos), Rafał Wolski - Abdoul Tapsoba (74, Chrístos Donis)

Wiking rusza na łowy! Jonatan Braut Brunes tak się rozochocił, że ma apetyt na kolejne gole, trafi z Piastem?

𝐑𝐄𝐍𝐀𝐓 𝐃𝐀𝐃𝐀𝐇𝐒𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐕! 🔥🔥🔥ZNÓW TO ZROBIŁ! 😱 Gol Azera w doliczonym czasie gry daje zwycięstwo Radomiakowi! ⚽ pic.twitter.com/0e6qZrd356— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 8, 2025

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie