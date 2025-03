Ustrzelił dublet w piętnaście minut

To pierwszym sezon Norwega w Polsce. O ile jeszcze jesienią był głównie rezerwowym, to już w tym roku wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie Rakowa. Mimo że nie strzelał goli, to trener Papszun konsekwentnie na niego stawiał. Cierpliwość szkoleniowca została nagrodzona, bo Braut Brunes w meczu z Lechią strzelił dwa gole. Zajęło mu to kwadrans. Jednak w obu sytuacjach wykazał się sprytem i z zimną krwią wykorzystywał pomyłki rywali.

Jonatan Braut Brunes zrobił olbrzymi progres

Teraz Papszun liczy na to, że Braut Brunes potwierdzi, że dublet z Lechią nie był jednorazowym wyskokiem. Napastnik Rakowa z sześcioma bramkami jest w tym sezonie najlepszym strzelcem Medalików w lidze. - Mógł jeszcze dwie bramki zdobyć, bo miał doskonałe sytuacje - zauważył trener Papszun. - Gdy mieliśmy dzień na regenerację, to poprosił, aby wtedy wyjść na boisko. Wierzę w taką pracę i zezwoliłem na to, choć byliśmy po trzech takich solidnych treningach. Dlatego to nie jest przypadek, że tak to wyglądało z Lechią. Jestem bardzo zbudowany jego postawą, bo zrobił olbrzymi postęp – podkreślił szkoleniowiec częstochowskiego zespołu, który czeka na to, że z formą wystrzeli także Leandro Rocha, pozyskany w zimowym oknie z Radomiaka.

Siła kadry Legii jest bardzo duża

Przed piłkarzami Rakowa dwa mecze przed przerwą reprezentacyjną. Najpier zmierzą się na wyjeździe z Piastem, a następnie zagrają u siebie z Legią. - Przez wiele lat pokazałem z drużyną, co nas interesuje i o co gramy - wyznał trener Papszun. - Zawsze gramy o pełną pulę w każdym meczu, bez względu z kim byśmy nie grali. Jesteśmy najlepszą drużyną ekstralasy przez sześć ostatnich lat. Jeśli ktoś jest najlepszy przez ostatnie lata, to musi tylko walczyć o zwycięstwo, bez względu na to, w jakiej jest sytuacji. Kluby są w różnych momentach, gdy to jest na zasadzie z motyką na księżyć. Ale jesteśmy w takim momencie, że możemy na poważnie myśleć, żeby wygać każdy kolejny mecz. Mimo że są różne momenty w trakcie gry, ale coraz więcej się zaczyna się tutaj zgadzać. I stąd takie podejście, że na pewno te dwa bardzo trudne mecze będziemy chcieli wygrać. Wyjazd do Gliwic, potem z Legią, gdzie wiadmo, że siła jej kadry jest bardzo duża - podkreślił szkoleniowiec wicelidera.

