Kamil Grosicki zabrał głos w temacie Pogoni. Kapitan Portowców o odpowiedzialności i wyprostowaniu sytuacji

Piłkarze Pogoni świetnie wystartowali w tym roku w lidze. Wygrywali wszystko, awansowali do półfinału Pucharu Polski. Tyle że w ostatnich dwóch meczach nieco wyhamowali. W poprzedniej kolejce przegrali z Lechem u siebie, a teraz zremisowali na wyjeździe ze Śląskiem. Jaka będzie przyszłość klubu? - Wiadomo, że jako kapitan trzeba czasami skomentować sytuację - powiedział Kamil Grosicki w rozmowie w Canal+ Sport. - Na pewno jest ciężka sytuacja, ale wszyscy pracują. Wierzę w to, że wszyscy poza boiskiem ciężko pracują, żeby tę sytuację wyprostować, naprawić. Bo nikt w Szczecinie, kibice i klub, nie zasługują na to, żeby o Pogoni mówiło się tak negatywnie, tak jak to w ostatnich czasach ma miejsce. Piłkarze i sztab mamy wpływ na to, co jest na boisku. Staramy się to robić, jak najlepiej. Na pewno głowa u piłkarza jest bardzo ważna - komentował.

Kapitan Pogoni ma nadzieję, że sprawy organizacyjne zostaną rozwiązane i sytuacja klubu się poprawi. - Szczerze, to mam dużą odpowiedzialność w drużynie - wyznał Kamil Grosicki w rozmowie w Canal+ Sport. - Muszę też różne sytuacje przekazywać informacje dla drużyny, ale taka jest rola kapitana. Wierzę w to, że ludzie, którzy pracują nad tym wszystkim, to zrobią tak, że w najbliższych dniach będą spływały jakieś dobre informacje. Wiem, że wszystkim zależy na Pogoni. Pogoń to nie jest zabawka do zabawy. To trzeba mówić. To jest klub z tradycjami, który kochają kibice i piłkarze. Dla tego klubu trzeba zrobić wszystko, aby był uśmiechnięty. Jako piłkarze możemy zrobić to tylko na boisku, poza boiskiem - ludzie, którzy są za to odpowiedzialni. Tak samo muszą wykonywać ciężką pracę, żeby to wszystko było super. Dlatego wierzę, że wszyscy będziemy walczyć dla Pogoni i zrobimy wszystko, żeby była w tym sezonie uśmiechnięta, szczęśliwa i spełniała marzenia - podsumował pomocnik szczecińskiego klubu.

