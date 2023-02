Cracovia przełamała twardą Stal po przerwie. „Pasy” pną się w górę tabeli [WIDEO]

Polski trener o gwieździe Bodo/Glimt. "To nie jest taki harpagan, trzeba go nakarmić podaniami"

Cracovia rozpoczęła bardzo agresywnie, grała wysokim pressingiem i wydawało się , że gol będzie kwestią czasu. W 6. min w dobrej sytuacji znalazł się Benjamin Kalmann, ale strzelił obok słupka. W 9. min po wybiciu bramkarza Karola Niemczyckiego i przedłużeniu piłki, w dobrej sytuacji znalazł się Michał Rakoczy, ale minimalnie przestrzelił. Gol w końcu padł, tyle, że dla ...Stali. W 37. min Mateusz Mak i Koki Hinokio świetnie wymanewrowali obrońców gospodarzy i Japończyk precyzyjnym strzałem pokonał Karola Niemczyckiego. W przerwie trener Jacek Zieliński dokonał od razu trzech zmian i efekty przyszły błyskawicznie. W 47. min Jewhen Konoplanka popisał się świetnym podaniem w pole karne, a Gruzin Otar Kakabadze z bliska, choć z ostrego kąta pokonał bramkarza Bartosza Mrozka.

Obaj rezerwowi „Pasów”, nie tylko tą akcją, wnieśli dużo dobrego do gry swojego zespołu. Mielczanie jednak opanowali sytuacje i wydawało się, że wywiozą z Krakowa remis, ale tak się nie stało. W 85. min znów w głównej roli wystąpił Gruzin Kakabadze, tym razem asystując przy golu. Dośrodkował z prawej strony, a Patryk Makuch uprzedził obrońców Stali i z bliska strzelił do siatki. Podopieczni Adama Majewskiego rzucili się do rozpaczliwych ataków. Jeszcze w ostatniej minucie doliczonego czasu Mateusz Matras strzelał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale zbyt słabo, żeby zaskoczyć Niemczyckiego. Cracovia zanotowała drugie zwycięstwo na wiosnę i jest coraz bliżej ligowego podium. Po dzisiejszym zwycięstwie, a przed meczem Widzewa ze Śląskiem, awansowała na czwarte miejsce.

Cracovia Kraków – PGE FKS Stal Mielec 2:1 (0:1).

Bramki: 0:1 Koki Hinokio (37), 1:1 Otar Kakabadze (47), 2:1 Patryk Makuch (85).

Żółta kartka – Cracovia Kraków: Karol Niemczycki, Patryk Makuch; PGE FKS Stal Mielec: Koki Hinokio, Marcin Flis.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 7 139.

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki – Jakub Jugas (46. Arttu Hoskonen), David Jablonsky, Virgil Ghita – Cornel Rapa (46. Otar Kakabadze), Jani Atanasov, Takuto Oshima, Michal Siplak (77. Paweł Jaroszyński) – Patryk Makuch, Benjamin Kallman (46. Jehwen Konoplanka), Michał Rakoczy (74. Mateusz Bochnak).

PGE FKS Stal Mielec: Bartosz Mrozek – Maciej Wolski, Kamil Kruk, Mateusz Matras, Marcin Flis, Krystian Getinger – Bartłomiej Ciepiela (74. Adam Ratajczyk), Alex Vallejo (89. Fabian Hiszpański), Koki Hinokio (83. Arkadiusz Kasperkiewicz), Mateusz Mak (74. Maciej Domański) – Rauno Sappinen (74. Mikolaj Lebedyński).