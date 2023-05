Cracovia - Wisła Płock TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Ekstraklasa Cracovia - Wisła STREAM LIVE ONLINE mecz Cracovia - Płock GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 27.05

Choć to już ostatnia kolejka, napastnik Górnika ma jeszcze jedno zadanie do wykonania w tym sezonie. Mocno się zawziął

Aż trudno uwierzyć w zjazd Wisły Płock, która na początku sezonu była liderem i rewelacją rozgrywek. Wydawało się, że płocczanie mogą powalczyć nawet o europejskie puchary, ale w 2023 r. zanotowali potworny zjazd. Nafciarze są najgorszą drużyną Ekstraklasy w tym roku, co doprowadziło do rewolucji tuż przed końcem rozgrywek. Przed przedostatnią kolejką Pavol Stano został zwolniony, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Marek Saganowski. Impuls ten nie pomógł drużynie w starciu ze świeżo upieczonym mistrzem Polski. Mimo że Wisła prowadziła do 80. minuty, ostatecznie przegrała z Rakowem Częstochowa 1:2 i przed ostatnią kolejką jest w dramatycznej sytuacji. Z 37 punktami zajmuje miejsce spadkowe i w ostatnim meczu z Cracovią musi wygrać oraz liczyć na korzystne wyniki pozostałych spotkań. W grze o utrzymanie są jeszcze mające 38 pkt Śląsk Wrocław i Korona Kielce oraz Stal Mielec z 40 pkt na koncie.

Sporym problemem jest fakt, że płocczanie nie wygrali na wyjeździe od... 31 lipca zeszłego roku. To mocno podważa optymizm kibiców z Płocka, choć nawet remis może im dać utrzymanie. Wówczas muszą liczyć na porażkę Korony Kielce z Widzewem Łódź i jakikolwiek pozytywny wynik Śląska Wrocław z Legią Warszawa. Jeśli o utrzymaniu będzie decydowała mała tabela pomiędzy Wisłą, Koroną i Śląskiem, z Ekstraklasy spadną piłkarze z Mazowsza. Stal spadnie z ligi tylko jeśli wszystkie pozostałe drużyny walczące o utrzymanie wygrają swoje mecze, a mielczanie przegrają z Wartą Poznań. To pokazuje, jak emocjonująca będzie ostatnia kolejka sezonu, która tradycyjnie rozpocznie się w jednym momencie.

Mecz Cracovia - Wisła Płock odbędzie się w sobotę, 27 maja, o godzinie 17:30.