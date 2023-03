Dramatyczne chwile w życiu asa Legii Warszawa. Krok od dramatu, agent zabrał głos

Dostał cos ze strony napastnika Górnika

Legia wygrała z Górnikiem Zabrze 1:0 w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy, a jej zawodnik Rafał Augustyniak stracił dwa zęby. Defensor stołecznego klubu w drugiej połowie walczył o piłkę z rezerwowym graczem zabrzan. Anthony van den Hurk przy linii bocznej przypadkiem uderzył łokciem w twarz gracza Legii i wybił mu dwa zęby. Sędzia ukarał zawodnika śląskiej drużyny żółtą kartką. Niebawem Augustyniak po pomocy ze strony sztabu medycznego wrócił na boisku i pomógł w zwycięstwie.

Miał problem z oddychaniem

W całej tej sytuacji piłkarz Legii stracił dwa zęby, ale jak poinformował w mediach społecznościowych jego menedżer Daniel Weber mogło być znacznie gorzej. Co miał na myśli agent gracza stołecznego klubu? - Wybite zęby Augusta to dzisiaj dyskusje o kolorze kartki, trochę śmiechu ze zdjęć etc., ale szczęście w nieszczęściu, że nie doszło do gorszej sytuacji, bo jakby to nie brzmiało wybite zęby stanęły Rafałowi w gardle i przez moment był problem ze złapaniem tlenu - napisał Daniel Weber na Twitterze.

