Przywraca wiarę we Wrocławiu

Dublet Assada Al-Hamlawiego z Lechem. Niezwykłe wyznanie Palestyńczyka po meczu

Trwa niezwykła passa Assada Al-Hamlawiego. Reprezentant Palestyny ustrzelił dublet w wygranym przez Śląsk 3:1 meczu z Lechem. To czwarta kolejna gra, w którym urodzony w Szwecji napastnik trafia do siatki, przybliżając swój zespół – wciąż przecież aktualnych wicemistrzów Polski - do bezpiecznej strefy w tabeli.