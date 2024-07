Duże pieniądze dla Górnika? Transfer zabrzańskiej gwiazdy na ostatniej prostej, opuściła już zgrupowanie drużyny

Peszko szuka napastników do Wieczystej. Dwa nazwiska na celowniku, to będzie spory wydatek

„Informujemy, że Lawrence Ennali wyjechał z obozu i udał się na testy medyczne do klubu z MLS” - komunikat opublikowany przez klubowe media z Roosevelta w poniedziałkowe przedpołudnie jest krótki. Tej informacji kibice zabrzańscy mogli się spodziewać, choć kierunek transferu jest dość niespodziewany.

ℹ️ Informujemy, że Lawrence Ennali wyjechał z obozu i udał się na testy medyczne do klubu z MLS-u. pic.twitter.com/9AhkwruRYg— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) July 8, 2024

Wcześniej pojawiały się plotki o zainteresowaniu Ennalim ze strony klubów niemieckich i polskich. Apetyt na skrzydłowego Górnika miał m.in. poznański Lech, a także HSV Hamburg, niemogący od paru lat wygrzebać się z otchłani 2. Bundesligi. W obu przypadkach jednak oferty składane przez potencjalnych kupców lokowały się poniżej progu oczekiwań czternastokrotnych mistrzów Polski.

Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem transakcja dojdzie do skutku. Piotr Koźmiński na łamach „Sportowych Faktów” informuje, że kwota zaoferowana zza oceanu sięga 2,75 mln euro. Oferentem ma być Houston Dynamo – ósmy w tej chwili klub Konferencji Zachodniej MLS (do fazy play off kwalifikuje się dziewięć drużyn). Piłkarzem klubu z Teksasu jest Sebastian Kowalczyk.

Ennali w minionym sezonie rozegrał w barwach Górnika 26 meczów ligowych. Zdobył w nich 5 goli i zaliczył 2 asysty. W klubowym głosowaniu kibiców wybrany został „Zawodnikiem sezonu”.