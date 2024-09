Dzieje się na pucharowych boiskach, kompromitacja wicelidera ekstraklasy! Cracovia nie podskoczyła trzecioligowcom

Nowosądecka Sandecja– w historycznym dla siebie sezonie – niespełna siedem lat temu z Cracovią potykała się w ekstraklasie, i to aż trzykrotnie. Nie wygrała wtedy żadnego z tych trzech spotkań, a potem… było już tylko gorzej. W efekcie – po dwóch kolejnych spadkach w dwóch ostatnich sezonach – sądeczanie wylądowali w 3. lidze. Nie mogli więc być faworytem w starciu z grającymi o trzy szczeble wyżej „Pasami”, nawet jeśli mają w swych szeregach zawodników z ekstraklasowymi „incydentami” w CV (Rafał Wolsztyński, Patryk Bryła, Jakub Sangowski).

Jeden mecz w ekstraklasie (cztery minuty konkretnie…) zaliczył też Jakub Wilczyński. I to właśnie on dał gospodarzom niespodziewane prowadzenie. Kiedy w ostatnich dziesięciu minutach krakowianie tę stratę zdołali odrobić z nawiązką wydawało się, że pojadą do domu z awansem. W doliczonym czasie gry nie upilnowali jednak 18-letniego stopera, Piotra Kowalika. Medalista ubiegłorocznych mistrzostw U-17 dał gospodarzom dogrywkę, co już było niespodzianką.

Sprawcą sensacji w tej części meczu stał się zaś ponownie Wilczyński. Jego celna „główka” w 117. minucie zdobywcę Pucharu Polski z 2020 roku i aktualnego wicelidera tabeli ekstraklasy wysłała na zieloną trawkę!

Niespełna dwie godziny później za burtą pucharowych zmagań znalazł się też inny przedstawiciel elity. Gdańska Lechia długo prowadziła na boisku beniaminka, ale i wicelidera 2. ligi, Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Ambitna – nomen omen – pogoń gospodarzy (w 1. połowie nie wykorzystali rzutu karnego) przyniosła im jednak sukces w czwartej z pięciu doliczonych minut.

Rozstrzygnięcie – wobec bezbramkowej dogrywki – zapadło w serii „jedenastek”. Jej bohaterem został Ukrainiec Dmytro Sydorenko, który obronił strzały Kosowianina Bujara Pilany oraz swego rodaka, Bohdana Wjunnyka! W ten sposób z PP pożegnał się kolejny z jego zdobywców (Lechia wygrała trofeum w 1983 i 2019).

1. runda Pucharu Polski

Sandecja Nowy Sącz - Cracovia 3:2 (0:0, 2:2, 2:2)

Bramki: Wilczyński (56, 117), Kowalik (90) - Ghita (81), Hasić (85)

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk 1:1 (0:0, 1:1, 1:1) k. 4:3

Bramki: Noiszewski (90) - D'Arrigo (50)

Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Odra Opole 0:5 (0:3)

Bramki: Dominguez (9), Kamiński (36), Szkliński (38, 57), Czupryński (87. samob.)

Tak smakuje zwycięstwo 🤍🖤 Meldujemy się w 🏆 kolejnej rundzie @PZPNPuchar ❗️📸 Fot. @Adrian_Maras pic.twitter.com/FU7VTFfQdM— Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) September 24, 2024