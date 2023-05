Ekstraklasa na finiszu. Rewelacyjny Piast pokona Wartę i przypieczętuje miejsce w TOP 5?

Jakub Błaszczykowski przestał to ukrywać. Wymowna wypowiedź, której obawiało się wielu fanów

Gdyby pod koniec ubiegłego roku ktoś przewidywał, że Piast Gliwice skończy sezon 2022/2023 w pierwszej piątce PKO BP Ekstraklasy, większość ekspertów co najwyżej popukałoby się w głowę. Drużyna z Gliwic na półmetku rozgrywek miała średnią poniżej jednego punktu na meczu i zajmowała miejsce w strefie spadkowej. Najwyraźniej okres zimowy Aleksandar Vukovic i jego podopieczni przepracowali jednak wzorowo, na wiosnę oglądamy bowiem zupełnie inny zespół. Ekipa ze Śląśka przegrała zaledwie 2 z 15 meczów w 2023 roku, gromadząc w tym czasie aż 33 punkty! W tabeli uwzględniającej jedynie mecze od początku rundy rewanżowej podopieczni „Vuko” ustępują jedynie nowemu mistrzowi Polski – Rakowowi Częstochowa. To może jednak zmienić się już w poniedziałek, w przypadku wywalczenia choćby punktu Piastunki zostaną samodzielnym „liderem wiosny”. Niesamowita postawa Piasta oraz specyfika PKO BP Ekstraklasy – gdzie każdym może zgubić punkty z każdym – sprawiły, że drużyna prowadzona przez serbskiego szkoleniowca ma ogromną szansę zakończyć obecny sezon na piątym miejscu. Piast ten wyśmienity wynik może zresztą przypieczętować już w poniedziałek, musi jednak pokonać na wyjeździe Wartę Poznań. Zdaniem TOTALbet jest to możliwy scenariusz, choć z pewnością o jego zaistnienie nie będzie łatwo. Legalny polski bukmacher szanse obu drużyn na zgarnięcie kompletu „oczek” ocenia bowiem bardzo podobnie.

Gospodarze tego pojedynku w ostatnim czasie nie notują natomiast zbyt dobrych wyników. Jeszcze do niedawna wydawało się, że przy pewnej dozie szczęścia Warta jest w stanie nawet przeskoczyć lokalnego rywala i zakwalifikować się do europejskich pucharów. Ostatnie trzy mecze w wykonaniu podopiecznych Dawida Szulczka brutalnie rozwiały jednak te nadzieje. Zespół ze stolicy Wielkopolski poniósł w nich bowiem komplet porażek: 1:3 na wyjeździe z Jagiellonią, 0:2 w Zabrzu z Górnikiem oraz 1:2 przed własną publicznością z Radomiakiem Radom. Ta niezbyt chlubna passa sprawiła, że Zieloni osunęli się w ligowej tabeli aż na ósme miejsce w tabeli. Niewykluczone zresztą, że – o ile nie uda im się otrząsnąć – finalnie wylądują jeszcze niżej. Ich przewaga nad dziesiątą Cracovią wynosi bowiem jedynie jedno „oczko”. Z tego też względu dla Szulczka i jego piłkarzy tak istotne jest, żeby w starciu z Piastem zanotować przełamanie i być może skończyć rozgrywki nawet na szóstej lokacie. Czy jednak zwycięstwo z rozpędzonym rywalem jest możliwe? Zdaniem ekspertów z TOTALbet tak, w opinii bukmachera minimalnym faworytem tej rywalizacji będą bowiem gospodarze. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na triumf przybyszów ze Śląska płaci bowiem 2.80 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej poznaniaków wyniesie z kolei 2.86 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Warta – 2.82 remis – 3.17 Piast – 2.86

Podwójna szansa:

1/X – 1.43 1/2 – 1.37 X/2 – 1.44

Warta strzeli gola:

tak – 1.42 nie – 2.75

Piast strzeli gola:

tak – 1.42 nie – 2.73

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.70 powyżej 0.5 – 1.10

poniżej 1.5 – 2.64 powyżej 1.5 – 1.47

poniżej 2.5 – 1.54 powyżej 2.5 – 2.44

poniżej 3.5 – 1.19 powyżej 3.5 – 4.60

poniżej 4.5 – 1.05 powyżej 4.5 – 9.00

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 14.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

