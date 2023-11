Erik Exposito zostanie w Śląsku Wrocław? Dyrektor lidera o rozmowach z gwiazdą ligi

Kapitan pełną gębą

Erik Exposito trafił do Śląska przed czterema laty. W najlepszym sezonie zdobył jedenaście bramek w lidze. Obecne rozgrywki to zdecydowanie najlepszy jego okres na polskich boiskach. Jest liderem zespołu i najskuteczniejszym zawodnikiem. Trener Jacek Magiera przed startem sezonu zdecydował, że powierzy mu opaskę kapitana. Był to strzał w dziesiątkę, bo Hiszpan z tej roli wywiązuje się znakomicie. Jest odpowiedzialny za drużynę, która zajmuje pierwsze miejsce w tabeli.

Exposito zostaje do lata

Hiszpan ma ważny kontrakt ze Śląskiem do czerwca 2024 roku. Ostatnio wrocławski zespół pozyskał Patryka Klimalę. Czy to zabezpieczenie na wypadek odejścia Exposito? - Mogę potwierdzić na 100 procent, to co powiedział Jacek Magiera: Erik Exposito zostaje - przyznał David Balda, dyrektor Śląska w rozmowie z Canal+ Sport po meczu z ŁKS-em Łódź. - Widziałem na Twitterze i socialach, że przyjście Patryka Klimali spowoduje odejście Erika zimą. Na pewno nie, zostaje do lata. Mamy pierwsze oficjalne rozmowy z menedżerem odnośnie przedłużenia kontraktu, więc myślę, że teraz to będą intensywne trzy-cztery tygodnie negocjacji - zdradził przedstawiciele lidera ekstraklasy.

