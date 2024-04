Gwiazda Ekstraklasy przeżyła dramat na boisku. Teraz podano najnowsze wieści o jego zdrowiu

Ważne informacje o Danim Ramirezie

Do niezwykle niespodziewanej i groźnej sytuacji doszło w niedzielnym meczu pomiędzy ŁKS-em Łódź i Lechem Poznań. Gwiazda łódzkiego zespołu (a w przeszłości także piłkarz Lecha) Dani Ramirez upadł nieprzytomny na murawę bez kontaktu z rywalem. Błyskawicznie podbiegł do niego Mikael Ishak z Lecha Poznań i zaczął udzielać mu pomocy, a następnie kontynuowały ją służby medyczne, które jednak zanotowały niemałą wpadkę przy zakładaniu kołnierza ochronnego zawodnikowi. To na szczęście nie wpłynęło znacząco na zdrowie zawodnika, który trafił do szpitala. Teraz podano najnowsze wieści na temat Ramireza.

Dani Ramirez wyszedł ze szpitala!

Już w niedzielę wieczorem agent piłkarza przekazał, że sam piłkarz zapewnił go o tym, że jest w całkiem niezłym stanie. – Dani napisał, że wszystko raczej powinno być OK. Ufff! – napisał na portalu X Marcin Makuszewski, agent piłkarza. Teraz podano kolejne informacje o tym, co dzieje się z Ramirezem. – Dowiedziałem się, że już wszystko u niego w porządku i bardzo miło to słyszeć – powiedział piłkarz Lecha Poznań, Elias Andersson, w rozmowie z portalem Fotbollskanalen. Wieści uzupełnia portal WP SportoweFakty, który podaje, że Dani Ramirez ostatnie dni spędził w szpitalu, ale we wtorek został już wypisany do domu.