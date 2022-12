i Autor: Cyfra Sport Josue

Bijatyka na sparingu

Gwiazdor Legii nie zapanował nad nerwami. Nie dokończył sparingu, wyrzucony z boiska z czerwoną kartką

Mundial w Katarze wywrócił do góry nogami ligowe kalendarze. W Polsce piłkarze wrócą do walki o punkty dopiero za osiem tygodni, a szkoleniowcy drużyn ligowych drużyn musieli znaleźć sposób na zupełnie inne niż do tej pory przygotowania do rundy wiosennej. Niektóre zespoły mają już za sobą urlopy, inne dopiero się na nie udadzą. Legia rozegrała natomiast grę kontrolną z pierwszoligowym GKS-em Tychy. W jej trakcie nie zabrakło „elektrycznych” chwil.