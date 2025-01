Gwiazdy dwóch klubów zdominowały piłkarską galę. Robert Lewandowski z niespodziewanym wyznaniem

Co tam się wydarzyło?

Robert Lewandowski już po raz dwunasty otrzymał pamiątkową statuetkę dla „Piłkarza roku”. Niespełna 24 godziny wcześniej – strzelając gola Valencii w wygranym 7:1 meczu ligowym – wrócił do rywalizacji o europejskiego „Złotego buta”. - Jestem dumny, że mam 37 lat - to były dość niespodziewane słowa, przyjęte gromkimi oklaskami. - Czuję się bardzo dobrze zarówno w klubie, jak i na ulicach. Chcę jeszcze pograć na tych zielonych boiskach – deklarował supersnajper Barcelony w przesłaniu skierowanym do uczestników gali.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! ⚽ 🇵🇱Mocny, precyzyjny strzał Polaka i Barcelona prowadzi 6:1 z Valencią! 🎯📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/j5YTlwrbwy pic.twitter.com/C8uTXuPc9N— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 26, 2025

- A moim marzeniem jest, aby zdobyć wszystkie statuetki dla klubu, w którym gram obecnie. Wszystkie one są niezwykle ważne – mówiła z kolei jego koleżanka klubowa. Ewa Pajor zamieniła kilka miesięcy temu VfL Wolfsburg na Barcelonę (w której – jak „Lewy” – zdobywa kapitalne gole, by przypomnieć jej weekendowy popis w El Clasico), a na dodatek poprowadziła koleżanki z reprezentacji do finałów EURO 2025.

Nic dziwnego więc, że zdobyła miano „Piłkarki roku”. Zaś wspomniany awans podopiecznych Niny Patalon do tegorocznych finałów ME został „wydarzeniem roku”; to była nagroda specjalna. - Chciałybyśmy z koleżankami osiągnąć w nich dobry wynik, czyli wyjść z grupy – zadeklarowała Pajor.

Zaś selekcjonerka Biało-Czerwonych mówiła o marzeniach. - Zaczęłyśmy je realizować trzy lata temu. Wydawało się to niemożliwe, ale w takich wypadkach należy użyć wyobraźni – zaznaczała Nina Patalon.

Ani Pajor, ani Lewandowskiego nie było w Warszawie. Nie było też Kacpra Urbańskiego, który w poniedziałkowy wieczór rozpoczynał swą przygodę z Monzą. Pod jego nieobecność wyróżnienie dla „Odkrycia roku” odebrał jego ojciec, Przemysław.

Na ligowym gruncie nagrody przypadały przede wszystkim mistrzom kraju. Aż cztery statuetki pojechały do Białegostoku – trzy w kategoriach indywidualnych, trzecia – dla Jagiellonii jako „Drużyny roku”.

Laureaci plebiscytu "Piłki Nożnej" 2024

Piłkarz roku: Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Piłkarka roku: Ewa Pajor (VfL Wolfsburg/FC Barcelona)

Trener roku: Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

Odkrycie roku: Kacper Urbański (Bologna FC)

Drużyna roku: Jagiellonia Białystok

Ligowiec roku: Taras Romańczuk (Jagiellonia Białystok)

Obcokrajowiec roku: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)

Pierwszoligowiec roku: Angel Rodado (Wisła Kraków)

Wydarzenie roku: awans reprezentacji kobiet do finałów mistrzostw Europy.

