Inauguracja sezonu ekstraklasy za pasem! Kto ma największe szanse na końcowy triumf?

Kursy TOTALbet: zwycięzca PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/2024

Wydaje się, że pod kątem rywalizacji o mistrzostwo Polski to może być jeden z najciekawszych sezonów od lat. Cała czwórka naszych eksportowych drużyn poczyniła bowiem ciekawe wzmocnienia, licząc nie tylko na dobre występy w rodzimej lidze, ale także w europejskich pucharach. Zdaniem TOTALbet największe szanse na końcowy triumf ma Legia Warszawa (kurs 2.80). Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia latem opuścił co prawda Filip Mladenović, ale bardzo szybko w jego miejsce sprowadzono Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa. Dodatkowo zespół wzmocnił m.in. król strzelców ubiegłego sezonu PKO BP Ekstraklasy, występujący do niedawna w Jagiellonii Białystok Marc Gual czy były piłkarz Watfordu – Juergen Elitim. Niewiele mniejsze szanse od „Wojskowych” ma jednak Lech Poznań, który pomimo straty kilku mocnych ogniw także powinien być bardzo mocny. Do stolicy Wielkopolski sprowadzono latem m.in. dwóch piłkarzy z belgijskiej Jupiler League – Aliego Gholizadeha (Charleroi) i Dino Hoticia (Cercle Brugge). Podium najbardziej prawdopodobnych mistrzów sezonu 2023/2024 uzupełnia obrońca tytułu – Raków Częstochowa. Trzeba przy tym pamiętać, że zespół spod Jasnej Góry przeszedł w ostatnich tygodniach gruntowną przebudowę. Po zakończeniu minionych rozgrywek klub opuścił szkoleniowiec Marek Papszun, do sporych roszad doszło także w kadrze pierwszego zespołu. Sprowadzenie takich zawodników jak John Yeboah (Śląsk Wrocław), Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk) czy Maxime Dominguez (Miedź Legnica) powinno jednak spowodować, że częstochowianie wciąż będą bić się o czołowe miejsca w PKO BP Ekstraklasie. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, jak uda im się pogodzić występy w rodzimej lidze z eliminacjami do europejskich pucharów.

Kursy TOTALbet: spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/2024

Emocji nie powinno zabraknąć również na południowym biegunie ligowej tabeli. Choć walka o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie również zapowiada się na niezwykle wyrównaną, w opinii ekspertów z TOTALbet zdecydowanie najmniejsze szanse na utrzymanie ligowego bytu ma drużyna Puszczy Niepołomice. Dla beniaminka będzie to w ogóle pierwszy w historii sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Dodając do tego fakt, że klub nie będzie mógł rozgrywać domowych meczów na własnym obiekcie, szanse na utrzymanie ekipy z Małopolski faktycznie nie wydają się zbyt duże. Kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.45, a Puszcza wyprzedza w tym niechlubnym zestawieniu dwóch innych beniaminków – ŁKS Łódź (2.50) oraz Ruch Chorzów (2.50). Dla obu tych niewątpliwie zasłużonych marek jest to powrót do ekstraklasy po krótszej (ŁKS) lub dłuższej (Ruch) przerwie. Łączy je jednak to, że za nic w świecie nie chcą popełnić błędów z przeszłości i z hukiem spaść z ligi. Świadczą o tym m.in. dokonane już transfery – do Łodzi trafili m.in. Marcin Flis (Stal Mielec) czy Dani Ramirez (w przeszłości choćby Lech Poznań), do Chorzowa zawitali z kolei Filip Starzyński (Zagłębie Lubin) czy znany z występów w Piaście Gliwice Dominik Steczyk. Czy to wystarczy, aby pozostać w PKO BP Ekstraklasie na dłużej niż jeden sezon? Czas pokaże. Oprócz trzech beniaminków, w kontekście spadku z PKO BP Ekstraklasy przewijają się również nazwy takich klubów jak Stal Mielec (2.80), Korona Kielce (3.00) czy Warta Poznań (3.50). W ramach ciekawostki, jeśli ktoś zdecydowałby się wytypować spadek Legii Warszawa, TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków zapłaci… 1000 zł! W przypadku Lecha Poznań, jest to 500 zł, Rakowa Częstochowa – 250 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Mistrz Polski 2024:

Legia Warszawa – 2.80

Lech Poznań – 3.20

Raków Częstochowa – 5.00

Pogoń Szczecin – 10.00

Piast Gliwice – 25.00

Cracovia – 50.00

Spadkowicz:

Puszcza Niepołomice – 1.45

ŁKS Łódź – 2.50

Ruch Chorzów – 2.50

Stal Mielec – 2.80

Korona Kielce – 3.00

Warta Poznań – 3.50

