Ivi Lopez pełen nadziei. Gwiazdor Rakowa zapowiada powrót, wspomina o klubie i słowach wsparcia

Marzył o występach w Lidze Mistrzów

Hiszpan od trzech lat występuje w Polsce. Transfer do Rakowa to był dla niego strzał w dziesiątkę, bo w częstochowskim klubie notuje największe sukcesy w karierze. Marzył o mistrzostwie Polski, które zrealizował w ubiegłym sezonie. W tym chciał powalczyć o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na razie te marzenia musi odłożyć na bok. Doznał kontuzji kolana. Kolegów z Rakowa wspierał ze szpitalnego łóżka. W pierwszym spotkaniu częstochowianie pokonali u siebie 1:0 Florę Tallin w I rundzie eliminacji Champions League.

Zapowiada powrót, wspomina o Rakowie

Ivi Lopez zamieścił po operacji wpis w mediach społecznościowych. "Jestem szczęśliwy i zadowolony z tego, jak to się wszystko skończyło. Dziękuję tym, którzy są zawsze oraz tym, którzy nigdy nie zawodzą. Szczególnie w tych złych chwilach. Dodajecie mi sił, abym wrócił i jeszcze bardziej cieszył się piłką. Podziękowania dla Rakowa za to, że tak o mnie dba. Wrócę lepszy niż wcześniej - napisał Ivi Lopez w mediach społecznościowych.

