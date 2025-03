Jacek Laskowski przejechał się walcem po Goncalo Feio i Legii! Mocne stanowisko po meczu z Jagiellonią w Pucharze Polski

To on jest dżokerem Legii

Jacek Laskowski nie gryzł się w język w sprawie Goncalo Feio po meczu Pucharu Polski! Wypalił na antenie

Sędziowie Piotr Lasyk i Szymon Marciniak to dwie osoby, o których mówi się najwięcej po meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski czują się mocno skrzywdzeni przez sędziów głównego i VAR po tym, jak nie podyktowali oni rzutów karnych dla Jagi, dając m.in. upust swoim emocjom podczas ostatniego meczu. Dosadnie przebieg tego spotkania skomentował również Jacek Laskowski, który gościł na antenie kanału "meczyki.pl"> Komentator "TVP Sport" nie gryzł się w język i zasugerował, że Goncalo Feio ostatnimi wystąpieniami bardzo pomógł swojej drużynie w awansie oraz w postrzeganiu pewnych sytuacji przez sędziów. Szkoleniowiec warszawskiej ekipy narzeka bowiem na to, jak jest traktowany przez arbitrów.

- Muszę oddać wyrazy uznania. Jedną wizytą w "Lidze+ Extra" załatwił sobie półfinał Pucharu Polski. Nikt, łącznie z międzynarodowym, najlepszym sędzią świata nie był w stanie podyktować rzutu karnego przeciwko Legii - mimo, że piłka ręką była dotknięta. - wypalił Laskowski uśmiechając się pod nosem. - Najlepszy sędzia się jeszcze u Was w programie tłumaczył, że można zawodnikowi drużyny przeciwnej podstawić nogę i wtedy nie ma faulu. No trudno, jest fajtłapa. - dodał odnosząc się do sytuacji, kiedy Oskar Pietuszewski upadł w polu karnym po starciu z Pawłem Wszołkiem.

To, co działo się na stadionie w Warszawie odbiło się nie tylko szerokim echem w mediach, ale wywołało również błyskawiczną reakcję Jagiellonii. Mistrzowie Polski nie mogąc pogodzić się z decyzjami sędziów postanowili skierować do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej jak również do Komitetu Sędziowskiego UEFA, pismo z oficjalnym wnioskiem o interpretację wydarzeń meczowych.