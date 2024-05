i Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS Jacek Magiera

Finisz ekstraklasy

Jacek Magiera o presji w walce o tytuł. Trener Śląska mówi o luzie, swobodzie i modzie na klub z Wrocławia

Piłkarze Śląska do ostatniej kolejki zachowali szansę na mistrzostwo Polski. Aby cieszyli się z wywalczenia złotych medali to muszą wygrać z Rakowem i liczyć na to, że Jagiellonia potknie się w starciu z Wartą. Jacek Magiera o presji w walce o tytuł. Trener Śląska mówi o luzie, swobodzie i modzie na klub z Wrocławia.