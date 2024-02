Jacek Zieliński odpiera zarzuty. Trener Cracovii o cierpliwości i przełamaniu z Wartą

Taki napastnik to skarb! Afimico Pululu mówi o ryzyku, Bogu i miłości od kibiców Jagiellonii

Chcą trafić Wartę

Cracovia zajmuje w lidze 11. miejsce, a Warta jest trzy pozycje niżej i traci do krakowskiego zespołu dwa punkty. - Warta jest skuteczna w defensywie, pod tym względem to jeden z najlepszych zespołów w lidze - powiedział trener Jacek Zieliński. - Może to być trochę "zamknięty mecz", jak ostatnio z Piastem. Zrobimy wszystko, aby się otworzył. Trzeba trafić Wartę i grać na swoich warunkach. Za mojej drugiej kadencji w Cracovii jeszcze nie wygrałem z tym rywalem. Były remisy, przegrywaliśmy, nadszedł czas, aby się zmieniło – zapowiedział.

Cracovia nie śpi

Ostatnio do Cracovii dołączył Kristjan Olafsson z Kalmar. Islandczyk ma być konkurentem dla Pawła Jaroszyńskiego. - Wielokrotnie spotykałem z opiniami, że Cracovia znowu śpi - tłumaczył trener Zieliński, cytowany przez PAP. - Działaliśmy cierpliwie, nie szukaliśmy ludzi z łapanki tylko takich na konkretne pozycje, na które nam brakowało ludzi w zespole – dodał szkoleniowiec krakowskiego klubu.

