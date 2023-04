Jakub Kosecki opowiedział o marnowaniu pieniędzy. Miesięcznie wydawał wielką kasę

Ostra opinia byłego piłkarza Legii. Wypuszczenie Pekharta to był błąd? Jan Mucha powiedział to wprost

Jakub Kosecki był kiedyś znakomitym skrzydłowym, który zdecydowanie wyróżniał się na tle innych ligowców. Trafił do reprezentacji Polski, ale w wielkiej piłce jednak nie zrobił spektakularnej kariery. Przeszedł drogę od Legii Warszawa po SV Sandhausen, Śląsk Wrocław, Adanę Demirspor, a następnie Cracovię, Motor Lublin i…KTS Weszło. Z tym ostatnim zespołem w imponującym stylu zmierza po awans do IV ligi.

W rozmowie z Kadziewiczem opowiedział, jak wydawał sporo pieniędzy w czasach, gdy apanaże miał dosyć spore.

Były bramkarz Legii porównał Josue do boga. Przestrzega przed klapą w całym sezonie

– Źródełko bardzo szybko usycha, gdy żyło się na takim poziomie, że miesięczne wydatki to 50, 60 czy 70 tysięcy złotych. Trzeba było z tego zejść, żyć spokojnie, wydawać mniej. Dla piłkarzy, którzy tak funkcjonują, to trudny przeskok. Jeżeli jesteś inteligentny, a uważam się za takiego człowieka, to potrafisz sobie to poukładać w głowie – opowiadał Kosecki.

Pięciokrotny reprezentant Polski przyznał, że do refleksji i zmiany sposobu funkcjonowanie zmusiły go narodziny dziecka. – Do momentu, gdy pojawił się mój syn, to przetańczyłem, potem zainwestowałem. Miałem takie szczęście, że gdy miałem syna, to zarabiałem najwięcej. Udało się odłożyć, nie mam żadnego kredytu. W tym sensie jestem spełniony – dodał.

Reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy? Piłkarz zabrał głos, mowa o Lechu Poznań!