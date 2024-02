Jan Tomaszewski uderza w Legię! Srogo po kompromitacji, nie hamował się nawet na moment!

Jan Tomaszewski postanowił powiedzieć o klęsce Legii Warszawa w europejskich pucharach. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "Super Expressem" powiedział wprost o tym, co stało jego zdaniem za klęską Legii. Padły wyjątkowo mocne słowa, wskazał jednego winnego!

Jan Tomaszewski szczerze o warszawskiej Legii. Wskazał przyczyny porażki z Molde

Tomaszewski powiedział w rozmowie z "Super Expressem" że głównym winnym blamażu jest sztab szkoleniowy klubu "Wojskowych", który mimo słabego występu w Norwegii, postawił na Kacpra Tobiasza, który zawinił bramki.

- Oczywiście, był to blamaż Legii, ale w 90%. Powtarzam, w 90% była to kompromitacja i blamaż sztabu szkoleniowego Legii Warszawa. 10% to zawodnicy i prezes Mioduski. Cała Polska widziała pierwszy mecz. Cała Polska widziała pierwszą połowę tego meczu i cała Polska futbolu stwierdziła, że trener Legii nie trafił ze składem. To było pewne jak 2x2. Tam się poprawił, wstawił 4 nowych zawodników, Legia zaczęła grać w piłkę. Mało brakowało, byłby remis. Ale 3:2 też był wynikiem, który satysfakcjonował. (...) Legia przegrała 2:3, jeszcze wszystko było w porządku. Tyle tylko, że pan trener nie wymienił najsłabszego ogniwa w tym nietrafionym składzie. Zdarza się każdemu, jeśli pan trener nie wymienia bramkarza, który zawalił pierwsze 2 bramki, mówi że jest wszystko w porządku... - mówi Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".