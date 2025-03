To on jest dżokerem Legii

Jonatan Braut Brunes zrobił olbrzymi progres

Do tej pory Jonatan Braut Brunes ma skromny dorobek w lidze. Strzelił w sumie sześć goli. Tym razem dwa razy pokonał bramkarza Lechii. Spotkanie z beniaminkiem mógł zakończyć z lepszym dorobkiem bramkowym. Jednak był nieskuteczny. - Cieszę się, że przełamał się i strzelił dwa gole - podkreślił trener Papszun podczas konferencji prasowej. - Mógł jeszcze dwie bramki zdobyć, bo miał doskonałe Sytuacje. Szkoda, że nie ustrzelił hat-tricka, bo to jest wyczyn. Byłem spokojny, dlatego cały czas grał. Grał dużo, bo zrobił olbrzymi progres i ciężko na to pracuje. Gdy mieliśmy dzień na regenerację, to poprosił, aby wtedy wyjść na boisko. Wierzę w taką pracę i zezwoliłem na to, choć byliśmy po trzech takich solidnych treningach i ten dzień na regenerację był obowiązkowy. Ale dostał taką zgodę w tym dniu wolnym. To nie jest przypadek, że tak to tutaj wyglądało. Jestem bardzo zbudowany jego postawą, bo zrobił olbrzymi postęp - powtórzył trener wicelidera ekstraklasy.

Marek Papszun wierzy w innych napastników

Szkoleniowiec cieszy się z dyspozycji Norwega, a także z innych napastników. Do gry wrócił Patryk Makuch, a wiele sobie w Częstochowie obiecującą po Leoandro Rochy, który w zimowym oknie trafił z Radomiaka. - Myślę, że Leo Rocha dojdzie do takiej dyspozycji, że będą rywalizowali o ten skład - tłumaczył trener Papszun podczas konferencji prasowej. - Jest jeszcze Patryk Makuch, który grał w pierwszym składzie i wraca po dłuższej przerwie. Widać, że jeszcze nie jest w takiej formie, jakiej byśmy oczekiwali. Ale bez minut to się nie zadzieje - wyznał szkoleniowiec częstochowskiej drużyny.

