i Autor: Cyfrasport Kacper Chodyna

Eksplozja formy

Kacper Chodyna znowu grę Wojskowych ożywił. Nowy nabytek Legii o strzeleckim przebudzeniu

Latem Kacper Chodyna dołączył do Legii, ale nie od razu wskoczył do składu. Jednak cierpliwie czekał na szansę, a gdy ją dostał, to strzelił dwa gole. Najpierw z Lechią, a teraz z TSC Backa Topola (3:0) w Lidze Konferencji. Kacper Chodyna grę Wojskowych w Serbii ożywił. Nowy nabytek Legii o strzeleckim przebudzeniu.