Kacper Tobiasz znów w bramce Legii, zadomowi się na dłużej? To jest celem bramkarza w tym sezonie, tak czuł się w meczu z Lechem

Trzeba to potwierdzić dwoma wygranymi

W drugiej połowie Tobiasz w świetnym stylu obronił strzał Radosława Murawskiego. Był bezradny po uderzeniu Joela Pereiry. - Wygrana jest dla nas bardzo ważna - powiedział Kacper Tobiasz w rozmowie w Canal+ Sport. - Ale będzie niczym, jeśli nie potwierdzimy tego za tydzień grając za tydzień z Wartą w Grodzisku czy u siebie z Zagłębiem. Zakładamy, że te dwa mecze musimy wygrać. Taki jest nasz cel - zaznaczył.

Mariusz Rumak po hicie kolejki z Legią. Trener Lecha o samobójczych golach, załamaniu i napięciu

Czuł się tak, jakby znowu debiutował

Młody bramkarz opowiedział, jak się czuł w meczu z Lechem. - Oczywiście występował lekki stresik - tłumaczył Tobiasz w Canal+ Sport. - Gdy się dowiedziałem o tym, że będę grał, to śmiałem się do rodziny, że czuję się tak, jakbym znowu debiutował. Wiem, jak wielkiej skali to jest mecz. Cieszę się, że udało się go nam wygrać. (...) Uwielbiam duże mecze. Wszyscy wywalczyli, wybiegali, zrobili to, co musieli i chcieli. Wyszliśmy na ten mecz bardziej zmotywowani albo może mieliśmy lepszy początek. Nie wierzę w to, że Lech nie był zmotywowany, kiedy na ten stadion przychodzi ponad 40 tysięcy ludzi. wydaje mi się, że lepiej weszliśmy w mecz - stwierdził bramkarz Legii.

Goncalo Feio wprost o podejściu i zachowaniu Josue. Co za słowa o kapitanie Legii!

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Legia zakończy sezon 2023/24 na podium w ekstraklasie? Tak, nie zmarnuje szasny Nie, będzie z tym duży problem Trudno powiedzieć