i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Kamil Grosicki

Kibice mają na co czekać!

Kamil Grosicki idzie w kebaby! Poszedł śladami Podolskiego, kibice nie mogą się doczekać!

Kamil Grosicki ma wielką niespodziankę dla swoich fanów! Reprezentant Polski i zawodnik Pogoni Szczecin już od pewnego czasu jest związany z marką AM AM Kebab i ogłosił właśnie, że będzie tworzył to tradycyjne danie kuchni tureckiej według swojej receptury. Kibice mają na co czekać!