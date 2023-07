Kamil Grosicki przedłużył kontrakt z Pogonią i zdradził swoje marzenie. Padły słowa o Leo Messim i Argentynie

To on ma być nową gwiazdą Rakowa. John Yeboah rozrusza mistrza Polski?

Grosicki powrócił do Pogoni po wojażach zagranicznych przed dwoma laty. Dotychczasowa umowa była ważna jeszcze przez dwa lata, ale obie strony już teraz zdecydował się na jej przedłużenie o kolejny rok. - Mimo ciekawych propozycji z ciepłych krajów, gdzie teraz jest boom na takich piłkarzy jak on, to Kamil przedłużył kontrakt i zostanie z nami przez najbliższe trzy lata – poinformował Dariusz Adamczuk, pełniący rolę dyrektora sportowego. - A znając Kamila sądzę, że po tych trzech latach siądziemy jeszcze do rozmów i zostanie z nami na dłużej - dodał Adamczuk. Grosicki od nowego sezonu będzie kapitanem Pogoni, po tym jak z klubem pożegnał się Damian Dąbrowski.

- Jestem szczęśliwy, że zostałem kapitanem klubu, w którym się wychowywałem i ciężko na to pracowałem - powiedział Grosicki. - Wiem, że będzie na mnie spoczywała większa odpowiedzialność, ale ja lubię nowe wyzwania i jestem na nie gotowy. Po ubiegłym sezonie zastanawiałem się nad przyszłością i czy mam to coś, żeby pokazać się z jeszcze lepszej strony. Myślę, że opaska kapitańska mi w tym pomoże - dodał. "Grosik" w roli kapitana Pogoni, chciałby spełnić swoje piłkarskie marzenie. Jakie ? - Chciałbym pójść drogą Leo Messiego, który jako lider i kapitan reprezentacji Argentyny doprowadził ją do mistrzostwa świata w Katarze. Moim marzeniem jest doprowadzenie Pogoni w roli kapitana do mistrzostwa Polski, a kiedy teraz mówię te słowa przechodzą mnie dreszcze, ale zrobię wszystko, żeby tak było – dodał wyraźnie wzruszony Grosicki, który jednoznacznie zadeklarował, gdzie zakończy karierę.

- Temat transferu jest dla mnie zamknięty. Ja i rodzina jesteśmy szczęśliwi w Szczecinie. 3-letni kontrakt z Pogonią jest dużym komfortem dla mnie, ale i dużym wyzwaniem. Nie podpisałem kontraktu, żeby spoczywać na laurach, ale po to, żeby wygrywać z Pogonią. Innej drogi nie ma - zakończył 88-krotny reprezentant Polski.

