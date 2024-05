Kamil Grosicki zwrócił się do Probierza! Powiedział to jasno, wtedy zakończy grę w reprezentacji Polski!

Były reprezentant tak tłumaczy niepowodzenie Rakowa i Lecha. Dostało się także Legii, co poszło nie tak?

Kamil Grosicki może mówić o słodko-gorzkim sezonie 2023/2024 w swoim wykonaniu. Z jednej strony kadrowicz przegrał Puchar Polski i nie odniósł sukcesu w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. Z drugiej zaś, został najlepszym graczem ligi i uhonorowano go w trakcie gali Ekstraklasy. W trakcie swojego przemówienia, Grosicki zwrócił się wprost do Michała Probierza i powiedział jasno, kiedy może zakończyć swoją grę w reprezentacji Polski.

Kamil Grosicki coraz bliższy końca w reprezentacji Polski? Powiedział to do Probierza!

Kamil Grosicki w trakcie swojego przemówienia na Gali Ekstraklasy zwrócił się do obecnego na sali Michała Probierza. Zawodnik Pogoni nie ukrywał, że ma nadzieję, że znajdzie się w kadrze na EURO 2024, gdyż najprawdopodobniej meczami rozgrywanymi w trakcie czempionatu Starego Kontynentu w Niemczech zakończy swoją karierę reprezentacyjną.

- Ciężko pracowałem w tym sezonie na to, żeby być w tej reprezentacji. Wiem, że mam zaufanie u trenera Probierza, więc mam nadzieję, że moje nazwisko w środę pojawi się na powołaniach. Tak jak powiedziałem, gra w reprezentacji to jest największe marzenie i zaszczyt. Pojechanie na prawdopodobnie ostatni turniej to będzie piękne zakończenie tej reprezentacyjnej kariery i mam nadzieję, że zakończę ją w dobrym stylu - mówił Kamil Grosicki.

Co ciekawe, w trakcie tych słów na twarzy Michała Probierza pojawił się uśmiech. Czy to oznacza, że zobaczymy piłkarza Pogoni Szczecin w składzie drużyny, która już niebawem będzie walczyć w grupie z Francją, Holandią i Austrią?