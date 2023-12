Karygodne zachowanie kibica Radomiaka Radom! Klub bada autentyczność nagrania, grożą mu poważne konsekwencje

Podczas 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy doszło do pojedynku, w którym udział brały Widzew Łódź oraz Radomiak Radom. Wynik spotkania otworzył się w 38. minucie, a na listę strzelców wpisał się Lisandro Semedo. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy bramkarza gospodarzy pokonał Edi Semedo. Wynik ustalił w 74. minucie Rafał Wolski. Niestety to spotkanie nie będzie wspominane przez wysokie zwycięstwo Radomiaka Radom. W 18. minucie mecz został przerwany, ponieważ jeden z kibiców Widzewa Łódź musiał zostać reanimowany. Po kilku minutach udało się przywrócić tętno fana i został on od razu przewieziony do szpitala. Niestety doszło do katastrofalnej wiadomości tuż po końcowym gwizdku, wówczas okazało się, że kibic zmarł. - Przekazujemy smutne wieści. Pomimo błyskawicznej reakcji służb i podjęcia akcji ratunkowej, kibic Widzewa Łódź, który zasłabł na stadionie, zmarł w szpitalu. Ślemy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu z bliskimi – napisano w mediach społecznościowych klubu.

Klub Radomiak S.A. bada autentyczność nagrania, które od sobotniego wieczora widnieje w internecie. Jeśli film okaże się prawdziwy, niezwłocznie zidentyfikujemy widoczną na nagraniu osobę i zostanie on ukarany dożywotnim zakazem stadionowym. pic.twitter.com/Hu75AV9RHA— RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) December 3, 2023

Podczas reanimacji kibica Widzewa Łódź, jeden z kiboli Radomiaka Radom miał krzyczeć okropne słowa "Zdycha k***o". Filmik krąży po sieci, a klub wydał specjalne oświadczenie, które pozwoli wymierzyć właściwą karę. - Klub Radomiak S.A. bada autentyczność nagrania, które od sobotniego wieczora widnieje w internecie. Jeśli film okaże się prawdziwy, niezwłocznie zidentyfikujemy widoczną na nagraniu osobę i zostanie on ukarany dożywotnim zakazem stadionowym - można przeczytać w mediach społecznościowych Radomiaka Radom.