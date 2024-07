Kibice Górnika zaleją się łzami po tym, co przekazał Lukas Podolski! To koniec. Wielki cios tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy

Od kiedy Lukas Podolski dołączył do ekipy Górnika, życie mistrza świata z 2014 roku niemalże w całości podporządkowane jest Zabrzu. Legendarny piłkarz nie tylko spełnia się na murawie, ale również ma olbrzymi wpływ na to, co dzieje się w klubie ze Śląska i w samym mieście, a także otwiera tam swój lokal z kebabem, który jest prawie gotowy. Kibice Górnika od jakiegoś czasu mają już jednak świadomość tego, że kariera "Poldiego" nie będzie wieczna i prędzej niż później zdecyduje się on przestać grać w piłkę. Jak wynika z jego ostatnich słów, wiele wskazuje na to, że sezon 2024/2025 PKO BP Ekstraklasy może być ostatnim, w jakim będziemy oglądać Podolskiego w roli zawodnika. Przynajmniej tak obecnie stawia sprawę.

Obecna umowa Lukasa Podolskiego z Górnikiem Zabrze obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku, a więc tylko jeszcze przez najbliższy sezon, który rozpoczyna się lada dzień. "Poldi" wprost został zapytany o to, czy zamierza przedłużać swój kontrakt jako piłkarz i zdecydował się wypowiedzieć słowa, które dla wielu kibiców Górnika z pewnością będą wielkim ciosem.

- Obecna sytuacja jest taka, że po zakończeniu sezonu kończę grać. Jeśli zdam sobie sprawę, że nadal jestem chętny, będę kontynuował grę - wyznał Podolski podczas konferencji Baller League, która odbyła się przed kilkoma dniami. Co prawda gwiazdor Górnika i całej Ekstraklasy dał jeszcze kibicom nadzieję na to, że może w przyszłości zmienić zdanie, jednak w czerwcu Podolski skończył 39 lat. W chwili zakończenia kolejnego sezonu będzie miał on już na karku czterdziestkę.