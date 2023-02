Kibice Legii Warszawa złapią się za głowę, gdy zobaczą, co stało się z ich drużyną. Tak źle nie było od lat, rywale odskoczyli

Jak fani innych drużyn nie chcieliby zaklinać rzeczywistości, to Legia Warszawa w ostatnich latach zdominowała polską piłkę klubową. Na ostatnie 10 sezonów „Legioniści” sięgnęli po mistrzostwo Polski 7 razy, dwukrotnie udało się to Lechowi Poznań i raz Piastowi Gliwice. Również w Europie nie było polskiej drużyny, która poradziłaby sobie lepiej – to Legia złamała 20-letni impas i awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Gdy wydawało się, że miniony sezon, w którym Legia spadła w pewnym momencie nawet na ostatnie miejsce w tabeli, przyniesie dłuższą przerwę w sukcesach stołecznego klubu, to rzeczywistość szybko okazała się łaskawsza dla fanów „Wojskowych”. Już teraz Legia wróciła do walki o mistrzostwo i zajmuje 2. miejsce tuż za Rakowem. Nie ze wszystkim jest jednak tak kolorowo, jakby chcieli tego kibice, bowiem odnotowano wyraźny spadek wartości całego zespołu stołecznego klubu.

Tak słabo nie było od lat. Ogromny spadek

Na popularnym portalu Transfermarkt można znaleźć wyceny wartości poszczególnych piłkarzy, a co za tym idzie, także całych drużyn jak i lig. Gdy sprawdzimy aktualne dane dla PKO BP Ekstraklasy to okaże się, że trzema najbardziej wartościowymi są kadry Rakowa Częstochowa (32,38 mln euro), Lecha Poznań (30,63 mln euro) i właśnie Legii Warszawa (19,45 mln euro). Choć nie jest to pierwszy raz, gdy Legia nie posiada najdroższej kadry w lidze, to spadek poniżej wartości 20 mln euro to coś niespotykanego!

Gdy prześledzi się poprzednie sezony, trudno znaleźć taki, w którym wartość ta zbliżyłaby się do 20 mln euro, a nie ma żadnego (Transfermarkt podaje wycenę kadr drużyn w Ekstraklasie jedynie do sezonu 2003/2004), w którym spadłaby poniżej. Najniższą wartość do tej pory drużyna Legii miała zdaniem Transfermarkt w sezonie 2007/2008 (20,98 mln euro). Natomiast w ostatnich trzech sezonach wartość kadry Legii Warszawa oscylowała w granicach 34-36 mln euro, a w sezonie 2016/2017 jej drużyna została wyceniona aż na 50 mln!

Warto również zwrócić uwagę na wzrost wartości samego Rakowa. W pierwszym sezonie w Ekstraklasie (2019/2020) drużyna z Częstochowy była wyceniana na nieco ponad 7 mln euro. W trzy lata udało się zwiększyć jej wartość do 32 mln i stanąć na czele całej Ekstraklasy pod tym względem. Obecnie więc Raków i Lech Poznań mają drużyny droższe o połowę od rywala z Warszawy!

Względność wyliczeń i wartości

Na koniec warto nieco szerzej spojrzeć na wartości przedstawione na portalu Transfermarkt. Wycena piłkarza jest oczywiście oparta o jego wyniki, ale także wiek czy długość kontraktu. Pamiętajmy też, że co pewien czas są one aktualizowane i wybitna forma jednego z zawodników przez rundę wiosenną może znacznie zwiększyć jego wartość, a co za tym idzie i całego zespołu.

Przykładowo, w przypadku Rakowa Częstochowa za niemal 1/3 wartości odpowiada dwóch piłkarzy! Vladan Kovacević jest wyceniony na 5 mln euro, a Ivi Lopez na 4 mln euro. Niewykluczone więc, że wartości wskazane powyżej ulegną szybkiej zmianie, gdy drużyna w jednym momencie pozbędzie się wysoko wycenionych piłkarzy lub takich sprowadzi. Niemniej tak mocny spadek w przypadku Legii Warszawa może być niepokojący dla jej fanów, przynajmniej dopóki drużyna nie osiągnie końcowego sukcesu na boisku. Wówczas wartości te pozostaną na zdecydowanie dalszym planie.