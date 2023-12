„King” wraca do Chorzowa, jego zespół będzie faworytem. Ale… „Goście mają problem, żeby tam wygrywać”

- Na pewno ta drużyna jest groźna szczególnie u siebie, bo gra bezpośrednią piłkę. Ma wypracowany swój styl, który może nie do końca przynosi efekty punktowe, ale zespoły, które przyjeżdżają na Śląsk mają problem, żeby tam wygrywać – analizuje przeciwników swych podopiecznych trener Waldemar Fornalik. - Ostatnie mecze „Niebieskich” to remisy z Radomiakiem, Koroną i Cracovią, więc chcąc wywieźć punkty z Chorzowa, trzeba się nastawić na taką twardą, nieustępliwą grę – dodaje szkoleniowiec lubinian w rozmowie z klubowymi mediami.

Fornalik to postać wyjątkowa w historii najnowszej (i nie tylko) Ruchu. „Legenda bez końca. Ja wiem, że to hasło „należy” do całego Ruchu, ale Waldek pasuje do niego również indywidualnie. No i oczywiście nieśmiertelne „Waldek King”. Dziś jest trenerem Zagłębia, ale zawsze będzie identyfikowany przede wszystkim z Ruchem” – przypominał w rozmowie z „Super Expressem” Radosław Gilewicz, były reprezentant kraju, który w wielki piłkarski świat wyruszał 30 lat temu z Cichej, po sezonie spędzonym u boku Fornalika w chorzowskiej drużynie.

- Mam już za sobą mecz przeciwko Ruchowi, bo graliśmy z sobą na początku tamtej rundy – opiekun Zagłębia przypomina lipcową wygraną Zagłębia 2:1. Ale przyznaje, że jest powód, dla którego przed piątkowym meczem czuje szczególną ekscytację. - Spotkanie odbędzie się w kolebce polskiej piłki, czyli na Stadionie Śląskim, gdzie rozgrywane były wspaniałe mecze naszej reprezentacji. Z pewnością będzie to dodatkowy smaczek i ciekawe przeżycie – podkreśla Fornalik.

Początek meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Ruchem a Zagłębiem Lubin w piątek o godz. 18.00 na Stadionie Śląskim. Transmisja w Canal+ Sport oraz Canal+ Family.

Ostatnie szlify przed jutrzejszym meczem 🔜 pic.twitter.com/nnh1X7DuJv— Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) December 7, 2023