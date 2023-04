i Autor: Cyfrasport KKS Kalisz - Legia Warszawa TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Kalisz - Legia STREAM LIVE ONLINE mecz Kalisz - Legia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 04.04 w Internecie

Walka o finał PP

KKS Kalisz - Legia Warszawa TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Kalisz - Legia STREAM LIVE ONLINE mecz Kalisz - Legia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 04.04 w Internecie

KKS Kalisz - Legia Warszawa TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Kalisz - Legia STREAM LIVE ONLINE mecz Kalisz - Legia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 04.04 w Internecie. Puchar Polski wkracza w decydującą fazę! Już we wtorek (4 kwietnia) Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z KKS Kalisz, a stawką będzie awans do finału PP. Legioniści przyjadą do Kalisza podbudowani zwycięstwem w ligowym hicie, ale miejscowy KKS zrobi wszystko, by sprawić kolejną sensację. Poniżej dowiesz się, gdzie oglądać mecz Kalisz - Legia. Puchar Polski: KKS Kalisz - Legia TRANSMISJA NA ŻYWO w Internecie