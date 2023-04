i Autor: Cyfra Sport Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

PKO Ekstraklasa

Kłopoty Lechii Gdańsk! Jagiellonia lepsza w arcyważnym meczu, skromne zwycięstwo wyszarpane w końcówce

Na rozkładzie PKO Ekstraklasy w sezonie 2022/23 zostało już tylko parę kolejek i każdy punkt jest na wagę złota szczególnie dla zespołów, które biją się o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tego celu przybliżyła się Jagiellonia Białystok, która pokonała skromnie Lechię Gdańsk 1:0. Dla ekipy z Pomorza jest to o tyle zła informacja, że Lechia wciąż zajmuje przedostatnie miejsce w stawce i traci do bezpiecznej lokaty 5 oczek.