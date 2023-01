Korona postraszy Legię w stolicy? Kosta Runjaić o atutach beniaminka ekstraklasy

Sebastian Mila wprost o trenerze i graczach Rakowa. Wskazuje co cechuje trenera lidera ekstraklasy

Legia chce pokazać dynamikę i energię

W rundzie jesiennej Korona zremisowała 1:1 z Legią w Kielcach. Warszawski zespół grał w osłabieniu, bo czerwoną kartką został ukarany Mateusz Wieteska, który później został sprzedany do francuskiego Clermont Foot. Jak teraz wypadnie stołeczny zespół z starciu z beniaminkiem? - Pierwsze, inauguracyjne spotkanie jest bardzo ważne - powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej przed meczem z Koroną, a jego wypowiedź zacytowała oficjalna strona klubu z Łazienkowskiej. - Chcemy pokazać dynamikę i energię. Jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, cały czas naszym celem jest trzymanie się w czołówce. Odrobiliśmy zadanie domowe. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, chcemy powalczyć o jeszcze lepszą pozycję. Jesteśmy dobrze przygotowani i dobrze nastawieni - tłumaczył.

Korona groźna przy stałych fragmentach

Tak szkoleniowiec Legii scharakteryzował Koronę. Trzeba dodać, że warszawski zespół w tym sezonie jeszcze nie przegrał na Łazienkowskiej. - Będziemy mierzyć się z trudnym i niewygodnym rywalem - stwierdził trener w klubowych mediach. - Korona ma nowego trenera, dokonała kilku wzmocnień. Jeden punkt będzie dla zespołu z Kielc sukcesem. Dla nas jeden punkt to porażka. Chcemy rozegrać dobre spotkanie, chcemy wygrać. Musimy być skoncentrowani. Obserwujemy naszych rywali od dłuższego czasu. Sytuacja w Koroie się ustabilizowała. Mają dobrą drużynę, wielu doświadczonych piłkarzy. Są groźni szczególnie przy stałych fragmentach gry. Ten mecz to wyzwanie. Jeżeli wejdziemy na szczyt naszych możliwości, to zwycięstwo będzie w naszym zasięgu - ocenił trener Runjaić, cytowany przez klubowe media.

