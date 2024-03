Kosta Runjaić mówi o ładunku emocjonalnym, tego potrzebuje warszawski zespół. To będzie moment zwrotny dla Legii?

Z każdą kolejką poziom trudności będzie wzrastał

Po udanym początku sezonu Legia była wskazywana jako najpoważniejszy kandydat do wywalczenia mistrzostwa Polski. Jednak nie wszystko układało się po jej myśli. Była zaangażowana w rywalizację w Lidze Konferencji. W tym roku zakończyła już udział w tych rozgrywkach. Wcześniej odpadła z Pucharu Polski. Dlatego ekstraklasa jest ważna dla stołecznej drużyny, bo tylko z niej może wywalczyć przepustkę do europejskich pucharów. Jak będzie w starciu wyjazdowym z Widzewem? - Z każdą kolejką poziom trudności będzie wzrastał - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej przed tym spotkanie, cytowany przez oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - Potrzebujemy zwycięstwa. Potrzebujemy momentu zwrotnego. Niedzielny mecz, wypełniony ogromnym ładunkiem emocjonalnym, będzie dobrą okazją do przełamania - przekonywał.

Jacek Zieliński o transferowej strategii Legii. Dyrektor sportowy mówi o rekordzie, planach, wizji klubu

Nie wykorzystali potknięć konkurentów

Bilans spotkań Legii w tym roku to wygrana i trzy remisy. Szkoleniowiec ma nadzieję, że w końcu jego piłkarze zaczną grać na miarę możliwości. Rywale gubili punkty, ale stołeczny klub nie potrafił z tych potknięć konkurentów skorzystać. - W ostatnich kolejkach wiele okoliczności było sprzyjających, a my nie wykorzystaliśmy - dodał trener Runjaić, cytowany przez klubowe media. - Czujemy rozczarowanie. Ważne jest to, aby patrzeć na siebie i nie skupiać się na innych. Nie odmawiam zawodnikom pasji i zaangażowania. W futbolu często decydują jednak detale, które w ostatnich rywalizacjach nie były po naszej stronie - zaznaczył szkoleniowiec wicemistrza Polski.

Kosta Runjaić tak postrzega Widzew. Trener Legii mówi jakiej gry spodziewa się w Łodzi

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć