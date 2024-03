Kosta Runjaić tak postrzega Widzew. Trener Legii mówi jakiej gry spodziewa się w Łodzi

Ostatni moment na przebudzenie Legii

Stołeczny zespół miał gonić czołówkę i walczyć o mistrzostwo, ale w tym roku nie może się rozpędzić. W trzech ostatnich meczach zdobył tylko trzy punkty. Na co stać warszawski zespół w starciu z łódzkim klubem? Jeśli Legia wciąż myśli o tytule, to dla niej ostatni moment, aby się przebudzić. Każda kolejna strata punktów sprawia, że coraz trudniej będzie zmniejszyć dystans do konkurentów.

Bartosz Salamon mówi o fałszywych i pustych krokach. Strzelecka zapaść Lecha trwa [WIDEO]

Agresywny styl Widzewa

Trener Kosta Runjaić jest przekonany, że jego podopieczni w końcu złapią rytm. Wrócił do spotkania z Pogonią. Przyznał, że Widzew ma agresywny styl gry. - Widzew na pewno będzie bardzo agresywny, ale dla nas to nic nowego - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - W każdej kolejce rywale podchodzą do nas z takim nastawieniem. Musimy wyeliminować indywidualne błędy. W każdym spotkaniu przeciwnicy bezlitośnie to wykorzystywali. W mojej ocenie w meczu z Pogonią zdominowaliśmy rywala. Mieliśmy swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Tymczasem Pogoń skutecznie wykorzystała nasz jeden błąd. To już historia. Przed nami 90 minut rywalizacji w Łodzi. Liczy się tylko zwycięstwo - zapowiedział szkoleniowiec Legii.

Adrian Siemieniec o poświęceniu i determinacji lidera. Trener Jagiellonii o korzystnym scenariuszu, jakości i sile Śląska

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć