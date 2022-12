Kosta Runjaić o pracy w Legii. Tak podsumował rundę w wykonaniu wicelidera ekstraklasy

Legia jest wielkim wyzwaniem

Jednak do prowadzącego Rakowa Częstochowa jego zawodnicy tracą dziewięć punktów. Czy zdołają w rundzie rewanżowej odrobić ten dystans do lidera? - Od czasu do czasu dostaję to pytanie w stylu: czy żałuje pan swoich przenosin do Legii? - powiedział trener Kosta Runjaić w rozmowie z oficjalną stroną warszawskiego klubu. - Czy nie powinienem zostać w Pogoni? Muszę powiedzieć, że nie. Podjąłem bardzo przemyślaną i świadomą decyzję. Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny, że dane mi było stanąć na czele tak wspaniałej i najbardziej utytułowanej drużyny w Polsce. Legia jest, i z pewnością pozostanie, wielkim wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych. To wyraźnie najlepszy klub w Polsce. Bycie głównym trenerem Legii oznacza złożoną odpowiedzialność i poświęcenie. Wymaga także pełnego wysiłku ponad wszelkie granice. W pełni zgadzam się ze sformułowaniem: "Trudne drogi często prowadzą do pięknego celu". Najlepsze jest dopiero przed nami. Jestem głęboko przekonany, że znajdujemy się na właściwej drodze. Razem możemy wiele osiągnąć - zaznaczył szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy, cytowany przez klubowy portal.