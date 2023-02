i Autor: Cyfra Sport Mikael Ishak

Wygrana mistrza Polski

Lech wskoczył na podium! Mikael Ishak ma apetyt na koronę króla strzelców [WIDEO]

Piłkarze Lecha przed kilkoma dniami zremisowali (2:2) na wyjeździe z Miedzią w zaległym spotkaniu. Tym razem mistrzowie Polski pokonali beniaminka ekstraklasy 1:0 w 19. kolejce. Bohaterem był Mikael Ishak, który ma już w dorobku dziewięć goli i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców polskiej ligi. Taki sam dorobek mają Said Hamulić i Davo, ale już go nie powiększą, bo wyjechali do zagranicznych klubów.