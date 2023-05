Lechia Gdańsk przerwała serię porażek. Ale na Stal to było za mało

Szkoleniowiec Stali nie mógł odżałować, bo w przypadku wygranej jego zespół zapewniłby sobie już utrzymanie w lidze. - Nie było prosto odpowiednio przygotować zawodników do tego spotkania - powiedział Kamil Kiereś, trener Stali, cytowany przez PAP.- Z boku cały czas słyszeli, że praktycznie jesteśmy pewni utrzymania. To na pewno nie pomagało w mobilizowaniu zawodników. Mecz Śląska z Wisłą Płock też mógł przesądzić sprawę naszego utrzymania. Dlatego była huśtawka nastroju. Jednak wiedzieliśmy, że musimy liczyć na siebie. Gdybyśmy wygrali, to byśmy bez względu na inne wyniki w tym sezonie mieli miejsce w ekstraklasie w kolejnym. Do tabeli dopisaliśmy punkt. Wielkiej radości z tego powodu nie czujemy. Patrząc realnie, to do utrzymania brakuje nam teraz kolejnego punktu - stwierdził i dodał: - Początek tego spotkania nie był za szybki. Gdybym miał wskazać moment meczu, w którym mogliśmy zdobyć gola, to pierwsze 20, 25 minut drugiej połowy. Potem liczyliśmy na zmienników, ale niestety nie dali oni odpowiedniego impulsu. W końcówce meczu nadziewaliśmy na się kontrataki rywala. Ostatecznie zdobyliśmy punkt. Czujemy z tego powodu niedosyt - zaznaczył szkoleniowiec Stali.

Stal Mielec - Lechia Gdańsk 0:0

Sędziował: Marcin Kochanek. Widzów: 5 184

Żółte kartki:

Bartłomiej Ciepiela, Kamil Kruk (Stal Mielec)

Stal Mielec: Bartosz Mrozek - Kamil Kruk, Mateusz Matras, Marcin Flis - Fabian Hiszpański, Koki Hinokio (69. Maciej Domański), Fryderyk Gerbowski (76. Leandro), Piotr Wlazło, Bartłomiej Ciepiela (69. Mateusz Mak), Krystian Getinger (76. Alex Vallejo) - Rauno Sappinen (60. Mikołaj Lebedyński)

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Jakub Bartkowski, Mario Maloca, Kristers Tobers, Joel Abu Hanna (46. Rafał Pietrzak) - Dominik Piła, Jarosław Kubicki (83. Marco Terrazzino), Jakub Kałuziński, Joeri de Kamps (46. Maciej Gajos), Ilkay Durmus - Kacper Sezonienko

Sonda Czy po roku Lechia Gdańsk wróci do ekstraklasy? Tak, Lechia zasługuje na ekstraklasę Nie, będzie z tym duży problem Nie interesuje mnie to