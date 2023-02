Lechia Zielona Góra – Legia Warszawa TRANSMISJA TV Puchar Polski Lechia Zielona Góra – Legia GDZIE OGLĄDAĆ? Mecz Legii w Pucharze Polski dzisiaj 28.02 STREAM ONLINE

Fernando Santos skusi się na gwiazdę Widzewa? Dariusz Banasik nie ma wątpliwości: "Zasługuje na to"

Była gwiazda Legii Warszawa uciekła z długami! Wszyscy go szukają, musi zapłacić ponad 4 miliony złotych!

Lechia Zielona Góra – Legia Warszawa TRANSMISJA TV Puchar Polski Lechia Zielona Góra – Legia ONLINE LIVE

W drodze do ćwierćfinału Pucharu Polski Lechia Zielona Góra ani razu nie miała łatwiejszego zadania. W pierwszym meczu zespół z III ligi musiał mierzyć się z drużyną z zaplecza Ekstraklasy, Podbeskidziem Bielsko-Biała, którą jednak pokonał 2:1. Później wyzwanie było jeszcze większe, bowiem Lechia trafiła już na zespół z Ekstraklasy, czyli trzy klasy wyżej, ale tym razem spisała się jeszcze lepiej, bo wygrała z Jagiellonią 3:1. W 1/8 finału klub z Zielonej Góry znów trafił na rywala z najwyższej klasy rozgrywkowej i znów zaskoczył, wygrywając z Radomiakiem 1:0. Mecz z Legią to z jednej strony pech, bo na tym etapie można było trafić na niżej notowane kluby, z drugiej zaś to nagroda dla małego klubu i wielkie święto piłki dla jego kibiców.

Puchar Polski Lechia – Legia TV TRANSMISJA Mecz Legii w Pucharze Polski dzisiaj 28.02 GDZIE OBEJRZEĆ?

Legia przeszła podobną drogę co jej oponent – najpierw musiała pokonać drużynę z Fortuna 1. Ligi (3:2 z Bruk-Bet Termalicą) a potem dwie drużyny z Ekstraklasy – Wisłę Płock (3:0) i Lechią Gdańsk (3:2). Tym razem znów stanie naprzeciw Lechii, zdecydowanie niżej notowanej, ale z pewnością nie mniej zmotywowanej, by dać dobre widowisko.

Mecz Lechia Zielona Góra – Legia Warszawa w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski zostanie rozegrany we wtorek, 28 lutego, o godzinie 13:00. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanale Polsat Sport, natomiast STREAM ONLINE dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Relacja na żywo z meczu Lechia Zielona Góra – Legia Warszawa na sport.se.pl. Zapraszamy!