Legenda Legii Warszawa wprost o Josue. Ivica Vrdoljak użył mocnych słów, podkreślił to zdecydowanie

Wiele zwrotów akcji, kilkanaście świetnych meczów i wyborna frekwencja na kilku stadionach - tak w bardzo dużym skrócie można podsumować to, co działo się na przestrzeni ostatnich miesięcy w PKO Ekstraklasie. 34. kolejka ligi wyjaśniła nam, kto dołączył do grona spadkowiczów - jest to Wisła Płock - oraz kto zdobył brązowy medal - Lech Poznań.

Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek jasnym stało się, że Josue zostanie na co najmniej rok w Legii Warszawa. O klubie ze stolicy w programie PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport porozmawialiśmy z byłym kapitanem Wojskowych, Ivicą Vrdoljakiem. Chorwat stwierdził, że brak przedłużenia kontraktu z Portugalczykiem byłoby żałosne. Premiera ostatniego odcinka w tym sezonie o godzinie 18:00. Zapraszamy!