i Autor: Legia.com/materiały prasowe Dominik Hładun

Akcja stołecznego klubu

Legia nie zapomina o bohaterach stolicy. Dominik Hładun z wizytą u uczestników Powstania Warszawskiego

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. To także czas zadumy i spędzenia go w rodzinnym gronie. W tym wyjątkowym okresie władze Legii nie zapomniały o bohaterach stolicy. Przygotowano dla nich paczki świąteczne. W akcję wziął udział bramkarz Dominik Hładun, który odwiedził uczestników Powstania Warszawskiego.