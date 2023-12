Legia poradzi sobie z Molde w Lidze Konferencji? Polski trener Kamil Ryłka o atutach norweskiego klubu

Podolski odejdzie z Górnika Zabrze? Niemcy podali to oficjalnie, to może stać się niebawem!

To już koniec?

"Super Express": - Czego spodziewa się pan po meczu z Molde?

Kamil Ryłka (trener bramkarzy Haugesund): - Faworytem tej rywalizacji będzie Legia, ale będzie musiała się sprężyć. Zapowiadają się wyrównane mecze. Jednak w poprzednich latach zarówno Legia, jak i Lech w starciach z Bodo/Glimt pokazały wyższość. Dlatego stawiam na awans Legii, ale jednak po twardej przeprawie. Myślę, że atutem warszawskiego klubu będzie trwający sezon. To może być kluczowe i zapewnić przewagę. Molde będzie dopiero na etapie przygotowań, bo rozgrywki w Norwegii wystartują w kwietniu.

- Jak wypadło Molde w ostatnim sezonie w lidze?

- Rok wcześniej sięgnęło po mistrzostwo. Jednak w tym roku nie udało się obronić tytułu. Zakończył ligę na piąty miejscu, a to bardzo roczarowujący wynik, gdy ambicje były znacznie większe. Jednak nie jest to do końca stracony rok, bo na pocieszenie udało się zdobyć Puchar Norwegii. W końcu pokonali Bodo/Glimt, które zostało mistrzem. W mojej ocenie ten zespół jest silniejszy od Molde.

- Jak oceniono występy w europejskich pucharach?

- Tu nie było tak źle. Dotarli do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Odpadli, ale nie zaprezentowali się najgorzej na tle Galatasaray. W Lidze Europy na koniec rozbił ich Bayer Leverkusen i może ten występ popsuł ogólne wrażenie. Jednak zajęli trzecie miejsce i zagrają w Lidze Konferencji

- Co jest największym atutem norweskiej drużyny?

- Najlepszym graczem jest doświadczony kapitan Magnus Eikrem. To lider, serce tej drużyny. Potrafi najwięcej, ale z nim jest jeden problem. To piłkarz "szklanka", podatny na urazy. W środku pomocy dobrze prezentuje się także młody Emil Breivik. Molde jest mocne w fazach przejściowych i na skrzydłach: z lewej strony Kristoffer Haugen, a z prawej Mathias Loevik. Naprawdę stać ten zespół na wiele.

- Molde brakuje skutecznego snajpera?

- Zdecydowanie. Grają na dwóch napastników Eric Kitolano jest niski, ale potrafi zaskoczyć. Jednak w tym sezonie w lidze zdobył tylko cztery gole. Veton Berisha jest szybki, ale też jego strzelecki dorobek jest skromny, bo strzelił pięć goli w lidze. To taki "dzik" z przodu, który nęka obrońców. W drugiej części pokazał się nowy nabytek Fredrik Gulbrandsen pozyskany z Turcji. To właśnie on zapewnił triumf w Pucharze Norwegii.

- Jakie dostrzega pan słabsze strony rywala Legii?

- Pierwszy bramkarz Jacob Karlstorem jest kontuzjowany. Ma problem ze stopą. To solidny golkiper. Jednak wypadł na dłużej. Jego zmiennikiem był młody Oliver Petersen, któremu zdarzało się popełniać błędy. Brakuje mu doświadczenia, bo w lidze tych meczów jeszcze za dużo nie rozegrał, ale po urazie Karlstroema zagrał także w Lidze Europy. Obrońca też momentami była... dziurawa. Molde potrafi zaskoczyć, ale też traci gole, bo nie zachowuje koncentracji.

- Haugesund, gdzie pan pracuje, dwa razy przegrało z Molde. Co poszło nie tak?

- Na wyjeździe zagraliśmy dobry mecz, ale gospodarze wygrali 1:0. Mieliśmy niedosyt po tym spotkaniu. U nas kompletnie nam nie wyszło. Zawiedliśmy, przegrywając 1:2. Wiedzieliśmy jak Molde zagra i tak daliśmy się zaskoczyć. Straciliśmy wtedy punkty i trenera, który podał się do dymisji.

