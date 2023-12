Ernest Muci rozkręci się z Cracovią, a Legia wskoczy na podium? Były kapitan prognozuje transfer gwiazdy ligi

Podolski odejdzie z Górnika Zabrze? Niemcy podali to oficjalnie, to może stać się niebawem!

Legia może na nim zarobić

Albańczyk w tej rundzie potwierdził, że ma duże możliwości. Strzelił dziewięć goli: cztery w ekstraklasie, a pięć w Lidze Konferencji w meczach z Austrią Wiedeń i Aston Villą. - Jego postawa nie jest dla mnie niespodzianką - mówi Ivica Vrdoljak, były kapitan Legii. - Spodziewałem się, że Muci zrobi kolejny krok. Pokazał, że cały czas rozwija się. Progres w jego wykonaniu jest zauważalny. Na pewno na tym nie poprzestanie. Jest tym piłkarzem na który Legia może zarobić. Ma potencjał, aby zagrać w silniejszych ligach. To kwestia czasu, że dostanie szansę w za granicą. Potrafi uderzyć z dystansu, do tego jest obunożny, a to duży atut - opisuje.

Legia Warszawa da Norwegom w Molde? „To rywal w zasięgu wicemistrza Polski”

Mistrzostwo jest priorytetem

Muci udowodnił, że warto było w niego inwestować. Teraz spłaca ten kredyt zaufania. Będzie miał okazję pokazać się w starciu z Cracovią. To ważne spotkanie dla Legii w kontekście walki o tytuł. Stołeczny zespół ma szansę na to, aby zakończyć rok na podium. - Legia potrzebuje zwycięstwa, aby przed rundą rewanżową mieć dobrą pozycję do walki o tytuł - ocenia Vrdoljak. - Śląsk i Jagiellonia zasłużenie są na czele ligi. Zastanawiam się, czy jednak wytrzymają tempo narzucone przez siebie. Na pewno jeden z tych zespołów będzie do końca robił zamieszanie. Legia się poprawiła, choć nie uniknęła potknięć. Ważne, aby zdobyła mistrzostwo, które jest priorytetem. To będzie wyzwanie, ale jestem optymistą - zaznacza.

Problemy zdrowotne gwiazdy Legii, walczył sam ze sobą. "Czuję jak mi w głowie dudni"

Coraz większa dojrzałość

Były kapitan docenia awans Legii do 1/16 finału Ligi Konferencji, gdzie jej rywalem będzie norweski zespół Molde. - Zauważam coraz większą dojrzałość w grze drużyny pod wodzą trenera Kosty Runjaicia - opisuje. - Pokazał to mecz z Alkmaar, który został dobrze rozegrany taktycznie. Jak masz rywala na deskach, to trzeba go dobić. I Legia to zrobiła. Widać było dużą dojrzałość zespołu, który zagrał na wynik i trzymał się planu. Josue pokazał, że wszystko widzi i ma superpodania. Dobrze wypadł także Rafał Augustyniak - tłumaczy.

Można powalczyć w Lidze Konferencji

Vrdoljak uważa, że Legia nie stoi na straconej pozycji w walce w rywalizacji z Molde. - To było dobre losowanie, bo udało się uniknąć m.in. Betisu Czy Ajaksu - zauważa. - Przy zachowaniu kadry i jej wzmocnieniu można powalczyć o kolejną rundą. Trzeba zdobywać punkty do rankingu, aby w kolejnych latach startować z lepszej pozycji. Ale z Molde to będą wyrównane mecze. Pamiętam, jak graliśmy z Norwegami przed laty w el. Ligi Mistrzów. Wtedy były dwa remisy, ale awansowaliśmy zasłużenie. Choć przyznaję, że różnie to mogło się potoczyć - przypomina Chorwat.

Rafał Leszczyński o wyczynach Śląska w ekstraklasie. "Za wrażenie artystyczne nikt punktów nie daje"

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek