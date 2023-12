Maciej Skorża przed życiową szansą. Polski trener walczy o finał klubowych mistrzostw świata

Podolski odejdzie z Górnika Zabrze? Niemcy podali to oficjalnie, to może stać się niebawem!

Skorża już jeden sukces w roli trenera Urawy Red Diamonds zanotował. Wygrał azjatycką Ligę Mistrzów. Czy teraz dorzucił kolejny skalp? - Na papierze Manchester City to zespół, który przewyższa nas pod każdym względem - powiedział trener Maciej Skorża podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Uważam, że na boisku nie musi to wcale oznaczać, że tak właśnie będzie. Mamy świetnych zawodników o wysokich umiejętnościach indywidualnych. Nasz przeciwnik jest mistrzem Europy, więc przed nami roztacza się naprawdę cenna szansa. Myślę, że wspaniale jest móc podjąć takie wyzwanie - tłumaczył.

Najważniejsze to zawsze zachować ducha zespołu

Co ciekawe, to nie będzie pierwsze starcie Skorży z menedżerem mistrza Anglii - Pepem Guardiolą. Przed laty zmierzyli się prowadząc Wisłę i Barcelonę. Wtedy Barca wygrała 4:0 i przegrała 0:1 w Krakowie. - Poznałem trenera Guardiolę 15 lat temu, który wówczas pracował pierwszy sezon w Barcelonie - przypomniał Skorża, cytowany przez PAP. - Od tego czasu zawsze darzyłem wielkim szacunkiem to, co zrobił. Uważam, że jest najlepszym trenerem na świecie. To dla mnie świetna okazja, aby zagrać przeciwko Manchesterowi City. Będą momenty, gdy będzie nam ciężko na boisku. Najważniejsze jest, aby zawsze zachować ducha zespołu - wyznał polski szkoleniowiec.

