Legia Warszawa otrzymała kolejną karę od UEFA. Potężny cios wymierzony w stołeczny klub! Nie patyczkowali się

Kolejne problemy warszawskiej Legii związane z decyzjami UEFA i jej startami w europejskich pucharach. Jedyna polska drużyna grająca w Lidze Konferencji Europy została ostatnio ukarana za zdarzenia, do których doszło przy okazji meczu z AZ Alkmaar. Chodziło konkretnie o zachowanie kibiców. Teraz Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA dołączyła do tego kolejną karę, która zostanie zdecydowanie mocniej odczuta przez księgowość czołowego polskiego klubu.

UEFA: Legia i Raków ukarane przez Komisję Kontroli, Etyki i Dyscypliny

Legia Warszawa otrzymała surowe kary finansowe za zachowanie kibiców podczas meczów z Austrią Wiedeń i FC Midtjylland. „Wojskowi” będą zmuszeni do zapłacenia ponad ćwierć miliona złotych za używanie środków pirotechnicznych i rzucanie przedmiotów przez kibiców. Do tego doszło do częściowego zamknięcia trybun na jeden mecz w ramach rozgrywek UEFA w zawieszeniu na okres do dwóch lat.

Raków Częstochowa także zapłaci karę za zachowanie swoich kibiców. Mistrz Polski uszczupli swój budżet o niemal 30 tysięcy euro za blokowanie przejść i opóźnienie rozpoczęcia meczu w spotkaniu z FC Kopenhagą. Kolejne niemal 10 tysięcy euro kary dotyczy rzucania przedmiotów przez kibiców Rakowa za rewanżowe spotkanie z Duńczykami.

