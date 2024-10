Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Sprawdź, jak dobrze znasz nowego bramkarza Barcelony!

Znasz Wojciecha Szczęsnego? Sprawdź się w naszym quizie!

Wojciech Szczęsny zaskoczył wielu fanów i ekspertów piłkarskich swoją decyzją o zakończeniu kariery. Wyglądało na to, że decyzja ta jest nieodwołalna i niedługo później 34-latek pożegnał się oficjalnie z kibicami Juventusu, planowano już też jego pożegnanie w reprezentacji Polski. Nagle okazało się jednak, że FC Barcelona jest w wielkiej potrzebie z powodu kontuzji Marca-Andre ter Stegena, a takim klubom jak „Duma Katalonii” się (raczej) nie odmawia. Szczęsny postanowił więc wznowić niedawno zakończoną karierę, podpisał kontrakt z Barceloną i będzie walczył z Inakim Peną o prawo do gry w pierwszym składzie. Warto jednak podkreślić, że 34-latek nie zmienił swojej decyzji jeśli chodzi o grę w reprezentacji, bo w rozmowie z Foot Truckiem zapowiedział, że do kadry nie wróci, twierdząc, że byłoby to niesprawiedliwe wobec zawodników, którzy obecnie walczą o miano bramkarza numer jeden. Tym samym na niedawno zakończonym zgrupowaniu doszło także do oficjalnego pożegnania Wojciecha Szczęsnego w kadrze. Teraz może on przygotowywać się do pierwszego meczu w barwach nowego klubu i wielu fanów liczy, że nastąpi to już w ten weekend, 20 października, w starciu przeciwko Sevilli. Tymczasem możecie sprawdzić swoją wiedzę na temat Wojciecha Szczęsnego w poniższym quizie!