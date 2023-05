Legia Warszawa - Śląsk Wrocław na żywo TRANSMISJA TV gdzie oglądać Legia Warszawa - Śląsk Wrocław dzisiaj 27.05.2023 live online Legia - Śląsk na jakim programie mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

Były reprezentant Polski kończy grę w Pogoni Szczecin, to już pewne. Będzie więcej zmian

Choć to już ostatnia kolejka, napastnik Górnika ma jeszcze jedno zadanie do wykonania w tym sezonie. Mocno się zawziął

O ile mistrza Polski w sezonie 2022/23 poznaliśmy już na kilka kolejek przed końcem, tak walka o ligowe utrzymanie rozgrywa się do samego końca rozgrywek i ostatniego gwiazda sędziego. Miedź Legnica oraz Lechia Gdańsk już pogodziły się z tym, że ich przygoda w PKO Ekstraklasie, przynajmniej na jakiś czas się kończy, a teraz poznamy trzecią ekipę, która podzieli los Miedzi oraz Lechii. Aż cztery ekipy wciąż nie mogą być pewne utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej i oprócz Śląska Wrocław są to Wisła Płock, Korona Kielce oraz Stal Mielec. Przed podopiecznymi Jacka Magiery jednak niełatwe zadanie, bo o najcenniejsze punkty w sezonie przyjdzie im walczyć z Legią i to na wyjeździe.

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław transmisja na żywo TV Legia - Śląsk gdzie oglądać live online Legia Warszawa - Śląsk Wrocław na jakim programie 27.05.2023?

Spotkanie 34. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa - Śląsk Wrocław zaplanowane jest na sobotę 27 maja i rozpocznie się o godzinie 17:30, podobnie jak pozostałe spotkania. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Legia - Śląsk prowadzona będzie przez stacje "Canal+Sport" oraz "TVP Sport". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO z multiligi ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy, w tym oczywiście z pojedynku Legia - Śląsk. Zapraszamy!