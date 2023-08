Legia zamelduje się w fazie grupowej? Wicemistrzowie Polski walczą o pucharową jesień

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – FC Midtjylland

Zawodnicy Legii w tym sezonie najwyraźniej upodobali sobie piłkarskie horrory, ich mecze w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy obfitują bowiem w mnóstwo emocji. Nie inaczej było podczas ubiegłotygodniowego, wyjazdowego meczu z duńskim FC Midtjylland. Wicemistrzowie Polski po raz kolejny pokazali wówczas zarówno swoje najlepsze (składna ofensywna gra), jak i najgorsze (niefrasobliwa defensywa) strony. Pierwszy stracony gol był bowiem efektem fatalnych w skutkach zagrań Augustyniaka, Tobiasza i Jędrzejczyka, drugi – braku koncentracji we własnym polu karnym przy… wrzucie piłki z autu. Na szczęście po raz kolejny legioniści pokazali dużą klasę z przodu, trzykrotnie odrabiając straty. Najpierw po ładnej – choć nieco przypadkowej – akcji gola strzelił Marc Gual, po zmianie stron i dośrodkowaniu z rzutu wolnego Josue do siatki trafił Bartosz Slisz, a w samej końcówce po asyście Macieja Rosołka piękną bramkę zdobył Blaz Kramer. Jedno jest pewne – jeśli Legia w najbliższy czwartek znów zaprezentuje taką jakość z przodu i ograniczy przy tym błędy w obronie, awans powinien być formalnością. Problem w tym, że jak do tej pory w europejskich pucharach taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca. Kazachskie Ordabasy w dwumeczu zaaplikowały warszawianom 4 gole, Austria Wiedeń – 5. Trudno nie oprzeć się przy tym wrażeniu, że sporej części z nich można było dość łatwo uniknąć. Nie zmienia to natomiast faktu, że w opinii TOTALbet podopieczni Kosty Runjaicia będą wyraźnym faworytem rewanżowej potyczki z Duńczykami. Kurs na ich zwycięstwo legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.98, w przypadku wygranej rywala jest to 3.85.

Duńczycy z pewnością nie przyjadą jednak do Warszawy na wycieczkę. Świadczą o tym ich odważne wypowiedzi tuż po zakończeniu pierwszego pojedynku. - Stworzyliśmy sporo sytuacji, zdobyliśmy trzy bramki, mogliśmy strzelić jeszcze więcej goli. Jednocześnie musimy być bardziej kompaktowi w dążeniu do własnego celu. Występ na stadionie Legii będzie przeżyciem. Im więcej fanów, tym lepiej się gra. Byłoby miło uciszyć 30 000 kibiców – powiedział wówczas napastnik FC Midtjylland, Aral Simsir. Polscy kibice z pewnością liczą, że do tego nie dojdzie, a ich wiarę potęgują jeszcze ostatnie problemy rywala Legii. Nie dość, że podopieczni Thomasa Thomasberga w miniony weekend doznali wysokiej porażki w rodzimej lidze (0:3 z FC Nordsjaelland), dodatkowo do czwartkowego rewanżu najprawdopodobniej przystąpią w osłabionym składzie. Nie zmienia to jednak faktu, że zespołu z Jutlandii w żadnym wypadku nie należy lekceważyć, może się to bowiem skończyć tak jak podczas pierwszego spotkania, a więc stratą prostych goli. Mimo niewątpliwej jakości duńskiej drużyny eksperci z TOTALbet zdają się być pewni, że to Legia awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W opinii legalnego polskiego bukmachera podopieczni Kosty Runjaicia są zdecydowanym faworytem do wygrania tego dwumeczu – kurs na taki rozwój wypadków wynosi 1.51, w przypadku Skandynawów jest to 2.52.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 1.98 remis – 3.80 Midtjylland – 3.85

Awans:

Legia – 1.51 Midtjylland – 2.52

Sposób awansu:

Legia w regulaminowym czasie – 1.79

Legia w dogrywce – 9.00

Legia w rzutach karnych – 13.00

Midtjylland w regulaminowym czasie – 3.22

Midtjylland w dogrywce – 15.00

Midtjylland w rzutach karnych – 13.00

Legia strzeli gola:

tak – 1.17 nie – 4.65

Midtjylland strzeli gola:

tak – 1.37 nie – 2.95

