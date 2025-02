Lista 100 Najbogatszych Polaków. Majątek właściciela Motoru Lublin to szalona fortuna. Od zer aż kręci się w głowie

Ryoya Morishita zrobił to dwa razy, wprowadził Legię do półfinału. Jagiellonia odpada z Pucharu Polski

Magazyn Forbesa. Zbigniew Jakubas na liście 100 Najbogatszych Polaków

Magazyn Forbes opublikował listę 100 Najbogatszych Polaków. W tej edycji cała setka ma majątek wyceniany na co najmniej miliard złotych – to pierwszy taki przypadek od 20 lat, gdy prowadzone jest to zestawienie. Wśród nich znalazło się wiele osób związanych ze światem sportu, m.in. właściciel Motoru Lublin, Zbigniew Jakubas. Jego majątek wyceniany jest na zawrotną sumę 2,64 miliarda złotych.

Jakubas zaliczył wielki wzrost wyceny jego majątku. Działający na rynku nieruchomości, kolejnictwa i inwestycji jest wyceniany na ponad 32% więcej niż w zeszłym roku.

W ostatniej rozmowie z „Super Expressem” opowiedział, jak widzi wizję rozwoju Motoru Lublin, który w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy radzi sobie naprawdę dobrze.

- Jestem zwolennikiem jednak dawania szansy Polakom, bo my jesteśmy tu i teraz, jesteśmy polską ligą, Polski Związek Piłki Nożnej jest polskim związkiem, a nie europejskim związkiem. Oczywiście na krótko czasami trafią się dobrzy zawodnicy z zewnątrz, lepiej wyszkoleni, jeżeli są dobrze wyskautowani. Natomiast ja bym apelował o dwie rzeczy, bo tak szczerze panu powiem, patologii trochę jest w tej Polsce – opowiadał Jakubas.

Lista 100 Najbogatszych Polaków Forbesa. Kto znalazł się w zestawieniu?

Najbogatszym Polakiem jest polski kierowca rajdowy, przedsiębiorca i inwestor Michał Sołowow. W czołówce na ósmym miejscu znajduje się rodzina Juroszków, sponsorzy Lecha Poznań, którzy działają m.in. w branży bukmacherskiej.